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Подозреваемого в убийстве ребёнка в Екатеринбурге задержали
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийство ребёнка на Инженерной, 15, которое произошло минувшей ночью.
По данным СМИ, этой ночью погиб полуторогодовалый мальчик. Его убил родной дедушка Дмитрий Кучин.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что Кучин ударил внука несколько раз головой об пол, раздробив ему голову. Спасти малыша оказалось невозможно.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Дедушке грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в областном СК.
По данным СМИ, этой ночью погиб полуторогодовалый мальчик. Его убил родной дедушка Дмитрий Кучин.
«Подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребёнка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся»,
– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что Кучин ударил внука несколько раз головой об пол, раздробив ему голову. Спасти малыша оказалось невозможно.
Фото: 66.ру
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Дедушке грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в областном СК.
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