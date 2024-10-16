Подозреваемого в убийстве ребёнка в Екатеринбурге задержали

– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребёнка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся»,