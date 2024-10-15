В Екатеринбурге провели проверку снегоуборочной техники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В рамках подготовки к зимнему периоду в уральской столице провели проверку снегоуборочной техники. Выяснилось, что практически все машины на ходу, за единичными исключениями.Проверку работоспособности снегоуборочной техники проводят в Екатеринбурге администрации районов города и инспектора Госавтоинспекции. Данные о готовности к зимнему периоду стекаются в Комитет благоустройства горадминистрации. Ими поделилась сегодня на заседании коллегии начальница Комитета Тамара Благодаткова. По словам чиновницы, проверки прошли в семи дорожно-эксплуатационных учреждениях. Выяснилось, что из 393 машин, предназначенных для уборки улиц города в зимний период, к работе готово 386.Подготовка к зиме идёт в Екатеринбурге полным ходом. Благодаткова озвучила и другие цифры. Более 8 тысяч тонн противогололедных материалов и более 6 тысяч тонн песка приобретено в рамках этой подготовки. Закуплено около 110 тонн холодной асфальтобетонной смеси, которую применяют для ремонтных дорожных работ при отрицательных температурах.Готовятся к зиме и работники МБУ «Горсвет». Как пишет официальный портал Екатеринбург.РФ, поскольку в зимний период сокращается световой режим дня, уличное освещение начинает испытывать повышенную нагрузку. Во избежание перебоев и аварий перед наступлением зимы на екатеринбургских улицах заменили почти два километра кабеля и 80 опор для уличного освещения. В фонарях заменили в общей сложности более 3 300 ламп.