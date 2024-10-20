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Прокуратура и СК проверят школу в Волчанске, где учительница грубо «поговорила» с учеником
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура и СК заинтересовались одной из школ Волчанска, где учительница, ругая ученика шестого класса, несколько раз толкнула его и один раз, предположительно, стукнула по спине. Также педагог несколько раз оскорбила ребёнка.
Кадры, на которые попал воспитательный процесс, опубликовали в телеграм-канале «Вечерний Крпинск». Видео снимал один из одноклассников мальчика. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку сотрудникам в школы в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, также свою оценку методам воспитания даст Следственный комитет. Сообщается, что речь идёт о 26-й школе.
Кадры, на которые попал воспитательный процесс, опубликовали в телеграм-канале «Вечерний Крпинск». Видео снимал один из одноклассников мальчика. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку сотрудникам в школы в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, также свою оценку методам воспитания даст Следственный комитет. Сообщается, что речь идёт о 26-й школе.
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