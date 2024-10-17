Возрастное ограничение 18+
Мигрантам могут запретить работать в общественном транспорте в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мигрантам могут запретить устраиваться на работу в общественном транспорте в Свердловской области. Подобная идея обсуждается уже несколько месяцев, сказала информагентству ЕАН директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области (САПС) Лилия Саранчук.
Саранчук сослалась на то, что такое ограничение давно действует в соседней Челябинской области и ряде других регионов, и там «критической ситуации нет».
Отметим, что официально свердловские власти пока не комментировали возможность введения подобного запрета. В последнее время в ряде регионов были приняты законы, ограничивающие устройство на работу мигрантов в некоторых сферах, не только в общественном транспорте. Однако Свердловская область пока не спешит вводить подобные ограничения — так, среди регионов УрФО Свердловская область осталась единственной, где мигрантам ещё не запретили работать в общественном транспорте, такси и грузоперевозках. При этом, например, в ХМАО и в Челябинской области мигрантам запретили работать даже в общепите.
Саранчук сослалась на то, что такое ограничение давно действует в соседней Челябинской области и ряде других регионов, и там «критической ситуации нет».
Отметим, что официально свердловские власти пока не комментировали возможность введения подобного запрета. В последнее время в ряде регионов были приняты законы, ограничивающие устройство на работу мигрантов в некоторых сферах, не только в общественном транспорте. Однако Свердловская область пока не спешит вводить подобные ограничения — так, среди регионов УрФО Свердловская область осталась единственной, где мигрантам ещё не запретили работать в общественном транспорте, такси и грузоперевозках. При этом, например, в ХМАО и в Челябинской области мигрантам запретили работать даже в общепите.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область попала в два антирейтинга по числу ДТП
17 октября 2024
17 октября 2024
Свердловская область вошла в число регионов с наибольшим количеством ликвидированных лесных пожаров за неделю
15 октября 2024
15 октября 2024
На Урале завершился сезон речных доставок Почты России
21 октября 2024
21 октября 2024