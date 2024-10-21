Режиссёр фильма «Каникулы» покажет его екатеринбуржцам в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На премьере новой российской трагикомедии «Каникулы» в Екатеринбурге будет присутствовать режиссёр фильма и исполнительница одной из главных ролей. Так что, зрители смогут задать им вопросы о съёмках выразить свои восторги или, наоборот, покритиковать.Фильм «Каникулы» рассказывает о поездке молодых учащихся театрального кружка из Калуги на фестиваль в Сочи. Их сопровождают строгая завуч и молодая руководительница, которая по мировоззрению и мироощущению мало, чем отличается от своих воспитанников. Конфликт двух женщин и непростые взаимоотношения внутри начинающих театральных актёров ставит фестивальный показ спектакля под риск срыва.Строгую заведующую театрального кружка сыграла известная российская актриса Полина Кутепова («Мелкий бес», телесериал «Штрафбат»), а руководительницу кружка — молодая актриса Дарья Савельева («Сердце мира», «Панические атаки»). Вот Савельева и привезёт «Каникулы» в Екатеринбург вместе с постановщицей Анной Кузнецовой.Для Анны Кузнецовой «Каникулы» — режиссёрский дебют и, можно, считать, дебют удавшийся. Фильм уже успел получит несколько весомых наград, в том числе — «Белого слона» от киноведов и кинокритиков.Премьера «Каникул» в Екатеринбурге запланирована на 31 октября в кинозале Ельцин Центра. Начало в 19.30.