Почти две сотни покрышек убрали волонтёры с эльмашевских улиц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Быстрый субботник» посреди недели провели активные и неравнодушные екатеринбуржцы в жилом микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского административного района. Целью их было очистить несколько улиц от выброшенных автомобильных шин.На призыв поучаствовать в уборке шин откликнулось не так много желающих посубботничать посреди рабочей недели, но вполне достаточно, чтобы провернуть большой масштаб работ. По сообщению общественного движения «Экодозор», за несколько часов работы с улиц Калинина и Кировградской убрали 185 старых покрышек, в том числе — 30 большого размера, от грузовых машин. Собранные покрышки вывезли за три рейса.Вывоз шин с эльмашевских улиц помог организовать Комитет по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга. В самом же субботнике поучаствовали представители движений «Экодозор», «Чисто Урал» и бегового сообщества «WeRunEda».Отработавшие своё автомобильные шины стали большой проблемой для российских городов. Уже несколько лет автовладельцы не знают, что с ними делать — выкидывать их на обычные помойки незаконно, а чтобы сдать на утилизацию требуется оплата. В итоге, в лучшем случае из старых шин делают клумбы и используют их как элементы спортивных площадок (что не самое экологичное решение). Чаще же всего попросту бросают на улицах городов или, того хуже, вывозят в лесопарки.