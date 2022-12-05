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Парламент Монголии собрал экстренное заседание на фоне массовых протестов в столице
Россия и мир
Фото: официальный сайт парламента Монголии/parliament.mn
Парламент Монголии собрал внеочередное заседание на фоне массовых протестов в столице Улан-Баторе.
Члены парламента заявили, что необходимо опубликовать документы, связанные с экспортом угля, и открыто обсудить с представителями общественности. «Необходимо срочно обнародовать контракты на экспорт угля компании «Эрдэнэс Тавантолгой», объемы угля, экспортированного через приграничные пункты Монголии в 2020-2022 годах, и доходы, полученные от этого, для открытого обсуждения», — говорится в сообщении на сайте парламента.
Члены парламента подчеркнули, в общественном обсуждении должны принять участие представители правоохранительных органов, пограничного контроля, таможни, чтобы «предоставить людям правдивую информацию».
Спикер парламента Гомбожавын Занданшатар напомнил о статье Конституции, в которой сказано о том, что «депутаты Национального собрания являются послами народа и должны защищать интересы всех граждан и государства». Тех, кто «ворует из народного богатства, нужно строго наказать по закону», говорится в сообщении. Для контроля за ходом расследования создана рабочая группа.
Также депутаты намерены добиваться того, чтобы добыча полезных ископаемых, транспортировка и экспорт были открыты общественности, а все процедуры были прозрачными и законными.
В понедельник 5 декабря митингующие вышли на улицы Улан-Батора и попытались штурмовать здание правительства. Причиной стал так называемый «угольный скандал». Чиновников заподозрили в крупной краже угля, предназначенного для экспорта в КНР.
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