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Парламент Монголии собрал экстренное заседание на фоне массовых протестов в столице

18.28 Понедельник, 5 декабря 2022
Россия и мир
Фото: официальный сайт парламента Монголии/parliament.mn


Парламент Монголии собрал внеочередное заседание на фоне массовых протестов в столице Улан-Баторе.

Члены парламента заявили, что необходимо опубликовать документы, связанные с экспортом угля, и открыто обсудить с представителями общественности. «Необходимо срочно обнародовать контракты на экспорт угля компании «Эрдэнэс Тавантолгой», объемы угля, экспортированного через приграничные пункты Монголии в 2020-2022 годах, и доходы, полученные от этого, для открытого обсуждения», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Члены парламента подчеркнули, в общественном обсуждении должны принять участие представители правоохранительных органов, пограничного контроля, таможни, чтобы «предоставить людям правдивую информацию».

Спикер парламента Гомбожавын Занданшатар напомнил о статье Конституции, в которой сказано о том, что «депутаты Национального собрания являются послами народа и должны защищать интересы всех граждан и государства». Тех, кто «ворует из народного богатства, нужно строго наказать по закону», говорится в сообщении. Для контроля за ходом расследования создана рабочая группа.

Также депутаты намерены добиваться того, чтобы добыча полезных ископаемых, транспортировка и экспорт были открыты общественности, а все процедуры были прозрачными и законными.

В понедельник 5 декабря митингующие вышли на улицы Улан-Батора и попытались штурмовать здание правительства. Причиной стал так называемый «угольный скандал». Чиновников заподозрили в крупной краже угля, предназначенного для экспорта в КНР.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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