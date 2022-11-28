СМИ: в Монголии протестующие прорвались в здание правительства, они требуют расследования «угольного скандала»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Улан-Баторе 5 декабря проходит митинг из-за так называемого «угольного скандала».
Ранее местные СМИ сообщили, что монгольские чиновники якобы оказались причастны к крупной краже угля, предназначенного для экспорта в КНР. Журналисты называли сумму в $12,9 млрд.
Протестующие потребовали назвать причастных к краже и расследовать дело.
В понедельник манифестантам удалось прорваться в здание правительства. Кадры публикуют в соцсетях.
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