СМИ: в Монголии протестующие прорвались в здание правительства, они требуют расследования «угольного скандала»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Улан-Баторе 5 декабря проходит митинг из-за так называемого «угольного скандала».Ранее местные СМИ сообщили, что монгольские чиновники якобы оказались причастны к крупной краже угля, предназначенного для экспорта в КНР. Журналисты называли сумму в $12,9 млрд.Протестующие потребовали назвать причастных к краже и расследовать дело.В понедельник манифестантам удалось прорваться в здание правительства. Кадры публикуют в соцсетях.