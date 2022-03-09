Der Spiegel: Марина Овсянникова увольняется с «Первого канала»
Россия и мир
Фото: кадр программы «Время» на «Первом канале»
Редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, которая в прямом эфире выпуска новостей вышла с плакатом за мир, заявила, что напишет заявление об увольнении. Ей предложили уволиться сразу после скандального эфира, но, по ее словам, она была слишком эмоциональна в тот момент, поэтому решение приняла только сейчас. Об этом она сообщила Der Spiegel.
В интервью изданию Овсянникова рассказала подробности своей акции. Этот день у нее был выходным. «Я купила бумагу и ручки, нарисовала плакат на кухне и записала видео, которое после опубликовала в Facebook. Я не обсуждала свой план ни с кем из моей семьи, друзей или коллег. Никто об этом не знал, иначе, наверное, все пошло бы не так», — говорит журналистка. Ей удалось пробежать в студию мимо полицейского и прорваться в эфир перед камеры. «После этого я быстро вернулась к своему месту работы и стала ждать». Затем ей предстоял долгий разговор с полицией.
Журналистике не разрешали связаться с адвокатом и позвонить семье, после 18 часов допроса ее отвезли в суд. На данный момент она оштрафована на 30 000 рублей, однако проверка продолжается, юристы полагают, что ей может грозить уголовное дело.
Овсянникова заявила, что не намерена уезжать из страны. Также она призналась, что ее семья очень тяжело переживает случившееся и не все родственники поддержали ее.
Марина Овсянникова работает редактором зарубежных новостей. По ее словам, она контактировала с международными агентствами, занималась исследованиями, записывала интервью с политиками и экспертами из-за рубежа, готовила репортажи. Неудовлетворенность политической ситуацией накапливалась годами, говорит журналистка, при этом она не считает себя «политизированной» и никогда не ходила на митинги, однако последние события стали для нее «точкой невозврата». Свой поступок она объяснила тем, что «всего лишь выразила свою позицию гражданина».
В интервью изданию Овсянникова рассказала подробности своей акции. Этот день у нее был выходным. «Я купила бумагу и ручки, нарисовала плакат на кухне и записала видео, которое после опубликовала в Facebook. Я не обсуждала свой план ни с кем из моей семьи, друзей или коллег. Никто об этом не знал, иначе, наверное, все пошло бы не так», — говорит журналистка. Ей удалось пробежать в студию мимо полицейского и прорваться в эфир перед камеры. «После этого я быстро вернулась к своему месту работы и стала ждать». Затем ей предстоял долгий разговор с полицией.
Журналистике не разрешали связаться с адвокатом и позвонить семье, после 18 часов допроса ее отвезли в суд. На данный момент она оштрафована на 30 000 рублей, однако проверка продолжается, юристы полагают, что ей может грозить уголовное дело.
Овсянникова заявила, что не намерена уезжать из страны. Также она призналась, что ее семья очень тяжело переживает случившееся и не все родственники поддержали ее.
Марина Овсянникова работает редактором зарубежных новостей. По ее словам, она контактировала с международными агентствами, занималась исследованиями, записывала интервью с политиками и экспертами из-за рубежа, готовила репортажи. Неудовлетворенность политической ситуацией накапливалась годами, говорит журналистка, при этом она не считает себя «политизированной» и никогда не ходила на митинги, однако последние события стали для нее «точкой невозврата». Свой поступок она объяснила тем, что «всего лишь выразила свою позицию гражданина».
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