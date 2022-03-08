Адвокаты заявили, что не могут найти Марину Овсянникову, задержанную после демонстрации плаката в эфире «Первого канала»

10.41 Вторник, 15 марта 2022
Россия и мир
Фото: кадр программы «Время» на «Первом канале»
Адвокаты ОВД-инфо* не могут связаться с Мариной Овсянниковой, задержанной полицией после демонстрации плаката во время программы «Время». С момента ее задержания прошло более 10 часов.

14 марта новостной эфир «Первого канала» прервала Марина Овсянникова, она вышла на съемочную площадку с плакатом, в котором высказалась за мир, и встала за спиной телеведущей Екатерины Андреевой. Через несколько секунд редакторы программы включили очередной сюжет.

Позже выяснилось, что Марина Овсянникова — сотрудница телеканала. Она заранее записала видеообращение, в котором объяснила свой поступок. «К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлёвской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора, стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей». Она при этом отметила, что её отец — украинец, а мать — русская.

Видео с прерванным эфиром стало вирусным, за считанные часы оно набрало тысячи просмотров, более 40 000 человек оставили комментарии на странице Овсянниковой в Facebook.

Мировые СМИ отреагировали на поступок Овсянниковой. The Guardian вышла с ее фотографией на первой полосе. Издание отмечает, что «государственное телевидение остается основным источником новостей для многих миллионов россиян». The New York Times сделала акцент на новом законодательстве против «военных фейков» и новой реальности, в которой существуют российские СМИ. В частности, издание отмечает, что «Новая газета» была вынуждена «замылить» плакат Овсянниковой перед тем как разместить новость о событии в Твиттере. «Новая газета» при этом написала, что содержание плаката запрещают передать Роскомнадзор и Уголовный кодекс.

Среди тех, кто прокомментировал поступок Овсянниковой, были её коллеги, известные журналисты. Мнения среди них разделились. Алексей Венедиктов, главный редактор ликвидированного недавно «Эха Москвы», назвал кадр с плакатом «историческим». Директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский, используя ненормативную лексику, заявил, что «главную студию страны» охраняют «плохо». Комментируя видео, он заявил, что «[ненормативное слово] должна сесть на десятку!», вероятно, подразумевая при этом женщину с плакатом. Также он процитировал главреда RT Маргариту Симоньян: «Однажды начальница моя — Маргарита Симоновна — сказала: мы увольняем за предательство и воровство. Я поправлю: мы посадим за предательство и воровство».

Телеведущая Екатерина Андреева после программы записала короткое видео в соцсетях, на котором она объяснила «секрет своей выдержки» и невозмутимости во время стрессового эфира занятиями йогой: «Я вам говорила: стой как скала. Что бы ни случилось, стой как скала».

После инцидента Марину Овсянникову задержали. Правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана написал в телеграм-канале, что Овсянникова задержана в дежурной части телецентра Останкино, адвоката к ней не допускали. Предположительно, в отношении нее составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию российских вооруженных сил, пишет Чиков.

Утром адвокаты ОВД-Инфо* сообщили, что не нашли Овсянникову в дежурной части ОВД «Останкино», сейчас ее местонахождение им неизвестно.

*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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