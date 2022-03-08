Посольство РФ в США потребовало от американских властей «пресечь экстремистскую деятельность Meta» из-за призывов к насилию
Россия и мир
Фото: Посольство РФ в США/washington.mid.ru
В Посольстве РФ в США сообщили, что обратили внимание на публикацию Reuters, в которой говорится о разрешении корпорацией Meta «размещать призывы к насилию в отношении руководства России и военнослужащих в Facebook и Instagram».
«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», - заявили в Посольстве.
Ранее агентство Reuters сообщило, что американская Meta Platforms временно разрешила пользователям соцсетей публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, и к руководителям России и Белоруссии. Речь идет о пользователях из России, Украины, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в своем Twitter опубликовал скриншот внутренней рассылки компании. Из него следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию». Уточняется, что подобные призывы в отношении мирных россиян не допускаются.
«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», - заявили в Посольстве.
Ранее агентство Reuters сообщило, что американская Meta Platforms временно разрешила пользователям соцсетей публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, и к руководителям России и Белоруссии. Речь идет о пользователях из России, Украины, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в своем Twitter опубликовал скриншот внутренней рассылки компании. Из него следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию». Уточняется, что подобные призывы в отношении мирных россиян не допускаются.
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