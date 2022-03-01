Томское агентство новостей ТВ-2 объявило о прекращении работы после блокировки
Россия и мир
Главный редактор ТВ-2 Виктор Мучник. Фото: страница Виктора Мучника в Facebook
Томское агентство новостей ТВ-2 прекратило свою работу после двух предупреждений от Роскомнадзора и блокировки. Об этом сообщил главный редактор издания Виктор Мучник.
«Работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно. А работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор», — написал руководитель агентства в Facebook.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио свобода»* и Русской службе BBC.
Ранее совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы». Также о приостановке вещания объявил телеканал «Дождь».*
*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов
«Работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно. А работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор», — написал руководитель агентства в Facebook.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио свобода»* и Русской службе BBC.
Ранее совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы». Также о приостановке вещания объявил телеканал «Дождь».*
*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов
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