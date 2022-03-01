Совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы» и сайт радиостанции
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Алексея Венедиктова
Большинством голосов Совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы». Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».
Ранее Алексей Венедиктов говорил, что совет директоров «Эха» может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радио.
«Сегодня Совет директоров Эха Москвы будет решать дальнейшую судьбу радиостанции после ее отключения от эфира Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры. Тут моя позиция ясна для Директоров и тех, кто реально принимает решения - пока я главный редактор - редакционная политика останется неизменной. Я за это отвечаю», - писал ранее Венедиктов в телеграм-канале.
Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».
Ранее Алексей Венедиктов говорил, что совет директоров «Эха» может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радио.
«Сегодня Совет директоров Эха Москвы будет решать дальнейшую судьбу радиостанции после ее отключения от эфира Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры. Тут моя позиция ясна для Директоров и тех, кто реально принимает решения - пока я главный редактор - редакционная политика останется неизменной. Я за это отвечаю», - писал ранее Венедиктов в телеграм-канале.
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