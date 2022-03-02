Генеральный директор «Дождя»* Наталья Синдеева объявила о приостановке работы телеканала
Россия и мир
Фото: телеканал "Дождь"*
Генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева заявила, что телеканал приостанавливает работу.
«Такого тяжелого решения в нашей жизни еще не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала […] Нам нужно силы немножко и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», - заявила Наталья Синдеева.
По ее словам, при принятии законопроекта о фейках, который Госдума должна рассмотреть завтра, телеканалу «работать будет невозможно».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков. «Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы», — уточнил спикер. Он назвал меру жесткой, но необходимой «для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, её армии и нашим гражданам».
«Это был последний выпуск новостей в этом, скажем, сезоне. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир», - сказала Наталья Синдеева в эфире телеканала.
Ранее Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к телеканалу «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
Сегодня Совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы» и сайт радиостанции.
* Организация включена Минюстом в список иноагентов
«Такого тяжелого решения в нашей жизни еще не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала […] Нам нужно силы немножко и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», - заявила Наталья Синдеева.
По ее словам, при принятии законопроекта о фейках, который Госдума должна рассмотреть завтра, телеканалу «работать будет невозможно».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков. «Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы», — уточнил спикер. Он назвал меру жесткой, но необходимой «для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, её армии и нашим гражданам».
«Это был последний выпуск новостей в этом, скажем, сезоне. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир», - сказала Наталья Синдеева в эфире телеканала.
Ранее Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к телеканалу «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
Сегодня Совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы» и сайт радиостанции.
* Организация включена Минюстом в список иноагентов
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