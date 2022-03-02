Генеральный директор «Дождя»* Наталья Синдеева объявила о приостановке работы телеканала

19.49 Четверг, 3 марта 2022
Россия и мир
Фото: телеканал "Дождь"*
Генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева заявила, что телеканал приостанавливает работу.

«Такого тяжелого решения в нашей жизни еще не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала […] Нам нужно силы немножко и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», - заявила Наталья Синдеева.

По ее словам, при принятии законопроекта о фейках, который Госдума должна рассмотреть завтра, телеканалу «работать будет невозможно».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков. «Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы», — уточнил спикер. Он назвал меру жесткой, но необходимой «для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, её армии и нашим гражданам».

«Это был последний выпуск новостей в этом, скажем, сезоне. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир», - сказала Наталья Синдеева в эфире телеканала.

Ранее Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к телеканалу «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Сегодня Совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы» и сайт радиостанции.

* Организация включена Минюстом в список иноагентов

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Официальные магазины Apple в Екатеринбурге закрылись на время
02 марта 2022
Свердловские власти временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
27 февраля 2022
Живущая в Чехии свердловчанка через суд добилась выплаты российской пенсии
25 февраля 2022
В Екатеринбурге не будут проводить чемпионат мира по волейболу
01 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я хочу, чтобы каждый нашел в себе человека»

«Иисус» с Плотинки – о своем антивоенном шествии с деревянным крестом на плечах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
21:26 «Ельцин Центр» в Екатеринбурге объявил «Дни тишины» в связи с событиями в Украине
17:50 В Нижнем Тагиле собака покусала девятилетнего мальчика
17:17 Свердловские зерно и комбикорм в феврале прошли проверки на качество
16:55 Школы и детсады Екатеринбурга вновь получили сообщения о минировании
16:35 73-летний житель Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
16:24 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге подозреваемого в хранении наркотиков
15:59 Parma Voices впервые выступит в Санкт-Петербурге
15:53 В Екатеринбурге осудят водителя за ДТП с пострадавшим
15:50 Жители Прикамья смогут получить налоговый вычет за спорт
15:20 Официальные магазины Apple возобновили работу в Екатеринбурге
15:02 Приоритетом в работе волонтёров станет помощь жителям Донбасса
15:00 Народную программу «Единой России» переформатируют под антикризисные задачи
14:52 Голосование за лучшую концепцию набережной Исети началось в Екатеринбурге
14:17 В Екатеринбурге не будут проводить ярмарку выходного дня и цветочный базар перед 8 Марта
13:45 Жители Заречного микрорайона Екатеринбурга остались без воды из-за коммунальной аварии
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:40 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки
13:20 Свердловская область вновь вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
12:49 Turkish Airlines в преддверии 8 Марта возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
12:21 СКР организовал проверку из-за ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой на Урале
11:56 На уборку снега в Екатеринбурге вышли 348 рабочих
11:18 Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации
10:57 К концу недели в Свердловской области похолодает
10:22 В массовом ДТП на ЕКАД погибли три человека
09:51 В Красновишерске судебные приставы добились от должника добровольной помощи ребенку
09:50 Жителя Заречного задержали за баннер «Нет войне» на ограждении церкви
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Все новости
19:49 Генеральный директор «Дождя»* Наталья Синдеева объявила о приостановке работы телеканала
16:13 Спикер Госдумы Володин заявил, что американские соцсети развернули информационную войну против России
13:13 Минобороны РФ: в Киеве выведен из строя центр «для психологических операций против России»
13:12 В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом
12:43 Совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы» и сайт радиостанции
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
12:18 В Якутске запретили продавать газету объявлений «Всё для вас» с антивоенной обложкой
10:49 ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке валюты на бирже
10:33 На «АвтоВАЗе» дефицит электронных компонентов, сборка автомобилей приостановлена
09:49 В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября
09:29 Шведская компания H&M Group приостановила продажи в России
09:11 Forbes: Германия конфисковала роскошную яхту российского миллиардера Алишера Усманова
19:12 Чемпион мира боксер Егор Мехонцев заявил, что спортивный мир рушится на глазах
18:59 «Я хочу, чтобы каждый нашел в себе человека»
15:33 Глава МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая будет разрушительной ядерной войной
15:14 Глава Союза журналистов России — об изъятии «антивоенного» тиража уральских газет: «Изучаем ситуацию»
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
14:42 «Соллерс Форд» остановил производство автомобилей Форд Транзит в России, в том числе «скорых» нового поколения
14:13 Брифинг Минобороны РФ о ситуации в Украине. Главное к этому часу
13:21 За сутки в России выявили 97 455 случаев COVID-19
12:41 «Мы все сейчас в заложниках». Настоятель старообрядческой церкви — о событиях в Украине
12:23 ВТБ и Сбербанк повысили ставки по вкладам до 21%
11:48 Украинские СМИ сообщили о ракетном ударе по зданию управления полиции в Харькове
10:56 СМИ: Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка
10:25 Президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей. Главное
09:39 Сенатор Нарусова рассказала, что пытается договориться о вывозе тел погибших из зоны военных действий
17:49 Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Новости России и мира
13:24
1/03
 Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
12:59
25/02
 Задержанную в Екатеринбурге пикетчицу обвинили в организации вчерашней антивоенной акции
19:17
24/02
 В Екатеринбурге на акции протеста начались задержания
19:06
24/02
 Более 100 человек вышли на площадь 1905 года в Екатеринбурге, выступая против войны с Украиной
16:58
22/02
 В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам
16:44
22/02
 Суд в Екатеринбурге вынес решение по жалобе адвоката после нападения на него полковника в отделе полиции
14:33
22/02
 Вице-спикер свердловского парламента оказался в базе должников ФССП
14:46
21/02
 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
17:16
20/02
 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
16:28
11/02
 Свердловские школьники выйдут с дистанта 17 февраля
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK