В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества через рекламу

11:31 | 13.07.2020

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.



Мошенники используют безадресную финансовую рекламу, рассказал эксперт. Она адресована широкой аудитории и имеет расплывчатый призыв – «Зарабатывай с нами». Определенных сведениях о заработке или инвестициях при этом не сообщается, передает РИА Новости. Таким образом, мошенники играют на желании человека разбогатеть, но не сообщают, как это сделать.



Лях уточнил, что в прежних схемах почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые «можно разбогатеть». Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют «за кадром».



При этом представитель ЦБ отметил, что за время пандемии коронавируса объем подобных рекламных роликов и постеров превысил объемы рекламы от легальных и нелегальных участников рынка финансовых услуг.

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