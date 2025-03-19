Девять новых светофоров и 25 переходов появилось в Екатеринбурге в прошлом году

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В мэрии Екатеринбурга прошло заседание Коллегии Администрации города, в ходе которого чиновники обсудили итоги реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в 2024 году. Как сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков, в городе были предприняты масштабные меры для повышения безопасности на дорогах и сокращения количества ДТП.В частности, в рамках программы на улично-дорожной сети Екатеринбурга внедряли технические средства организации дорожного движения. В 2024 году было установлено девять новых светофорных объектов, из них шесть типа Т-7 (мигающих). Для удобства и безопасности пешеходов в городе обустроили 25 новых переходов, а также провели ремонт 32 светофоров. Вдоль дорог установили 2 600 дорожных знаков и нанесли 426 тысяч квадратных метров разметки. Дополнительно в рамках работ было отремонтировано 3 244 погонных метров дорожных ограждений, а также установлено 2 401 погонный метр новых ограждений. Еще одним важным достижением стало строительство 67 километров сетей уличного освещения на 29 участках.По словам Игоря Ощепкова, принятые в рамках программы меры помогли ощутимо уменьшить количество происшествий на дорогах Екатеринбурга. Вместе с тем, он признал, что показатели о количестве ДТП остаются тревожными. За минувший год в Екатеринбурге произошло 1 056 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 1 405 человек, 74 человека погибли.