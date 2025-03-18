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Ослеплённый солнцем начинающий водитель сбил девушку в Нижнем Тагиле
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 25 марта, в Нижнем Тагиле на нерегулируемом переходном переходе у дома №20 по улице Юности «ВАЗ 21093» сбил 20-летнюю девушку.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём отечественной легковушки был 18-летний парень со стажем шесть месяцев. По его словам, он не увидел девушку из-за того, что его ослепило солнце.
С места ДТП пострадавшую увезли в Центральную городскую больницу Нижнего Тагила, где ей диагностировали ушибы бедра. После этого девушку отпустили домой, назначив ей амбулаторное лечение.
На молодого водителя оставили сразу четыре административных материала:
– за управление незарегистрированной машиной (12.1 ч.1 КоАП РФ);
– за управление автомобилем с неисправностями (12.5 ч.1 КоАП РФ);
– за отсутствие полиса ОСАГО (12.37 ч.2 КоАП РФ);
– за непредоставление преимуществе пешеходу (12.18 КоАП РФ).
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём отечественной легковушки был 18-летний парень со стажем шесть месяцев. По его словам, он не увидел девушку из-за того, что его ослепило солнце.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
С места ДТП пострадавшую увезли в Центральную городскую больницу Нижнего Тагила, где ей диагностировали ушибы бедра. После этого девушку отпустили домой, назначив ей амбулаторное лечение.
На молодого водителя оставили сразу четыре административных материала:
– за управление незарегистрированной машиной (12.1 ч.1 КоАП РФ);
– за управление автомобилем с неисправностями (12.5 ч.1 КоАП РФ);
– за отсутствие полиса ОСАГО (12.37 ч.2 КоАП РФ);
– за непредоставление преимуществе пешеходу (12.18 КоАП РФ).
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