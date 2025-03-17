В Ивделе и Каменске-Уральском пойманы водители с поддельными правами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области автоинспекторы пресекли два случая использования поддельных водительских удостоверений, купленных через интернет. Обладатели фальшивых документов не только лишились транспорта, но и стали фигурантами уголовных дел.Как поясняют в Госавтоинспекции Свердловской области, первый случай произошёл в Каменске-Уральском. В ходе проверки документов у 37-летней женщины, управлявшей автомобилем марки «Nissan», выяснилось, что её водительское удостоверение поддельное. Она призналась, что приобрела его через интернет за 35 тысяч рублей. Особое возмущение инспекторов вызвало то, что в момент остановки в салоне находились двое малолетних детей, которых бесправная водительница везла в детский сад. В итоге автомобиль был отправлен на спецстоянку, а в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа»).Второй инцидент зафиксирован в Ивделе. Инспектор ДПС остановил грузовой автомобиль КАМАЗ и обнаружил, что удостоверение 46-летнего водителя — уроженца Татарстана — также является поддельным. Проверка показала, что мужчина ранее был лишён прав за управление грузовиком в нетрезвом виде. Теперь он вновь понесёт ответственность, но уже за использование фальшивых документов.Владельцам поддельных прав грозит серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы. Покупка водительского удостоверения через интернет — это не просто нарушение, а уголовно наказуемое преступление.