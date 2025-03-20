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В Екатеринбурге на 11-летнего упали футбольные ворота
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
В Екатеринбурге на площадке спортивной школы «Факел» в жилом районе Птицефабрика на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, несчастны случай произошёл вчера, 25 марта, около 16.00, когда мальчик играл со своим другом. В какой-то момент он решил повисеть на воротах, но они вдруг стали падать. Школьник попытался их удержать, но в итоге они на него сверху.
Какую травму получил подросток, не уточняется.
Известно, что пострадавший мальчик учится в пятом классе и является воспитанником спортивной школы, на футбольном поле которой он играл со своим другом. Отмечается, что вход на поле свободный.
Сейчас прокуратура намерена выяснить на балансе какой организации находятся ворота и спортивная площадка, а также найти лицо, ответственное за спортивное оборудование. Подчеркивается, что ведомство также собирается выяснить «иные обстоятельства, которые привели к травмированию подростка».
Как сообщает прокуратура Свердловской области, несчастны случай произошёл вчера, 25 марта, около 16.00, когда мальчик играл со своим другом. В какой-то момент он решил повисеть на воротах, но они вдруг стали падать. Школьник попытался их удержать, но в итоге они на него сверху.
«В результате падения футбольных ворот подросток получил тяжелую травму и был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи»,
– говорится в сообщении ведомства.
Какую травму получил подросток, не уточняется.
Известно, что пострадавший мальчик учится в пятом классе и является воспитанником спортивной школы, на футбольном поле которой он играл со своим другом. Отмечается, что вход на поле свободный.
Сейчас прокуратура намерена выяснить на балансе какой организации находятся ворота и спортивная площадка, а также найти лицо, ответственное за спортивное оборудование. Подчеркивается, что ведомство также собирается выяснить «иные обстоятельства, которые привели к травмированию подростка».
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