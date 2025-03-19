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На рост нарушений ПДД на свердловских дорогах повлияли вышедшие из «спячки» байкеры

21.02 Вторник, 25 марта 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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«Зимняя спячка» для байкеров на Урале закончилась. И это тут же привело к росту нарушений правил дорожного движения. Такая возникает мысль при ознакомлении с итогами работы Госавтоинспекции Свердловской области за прошедшую неделю — с 17 по 23 марта 2025 года.

В зимние месяцы количество зафиксированных инспекторами ДПС нарушений находилось, как правило, ниже 10 тысяч. На прошлой же неделе их было пресечено 10 916. Разумеется, не только байкеры тому виной (хотя 24 нарушения, совершённых на мотоциклах, — это ощутимый рост по сравнению даже с позапрошлой неделей). Свою лепту внесли велосипедисты (9 нарушений), таксисты (114 нарушений), 40 водителей автобуса и 902 пешехода.

По прежнему главным самым частым нарушением ПДД в Свердловской области остаётся игнорирование водителями ремней безопасности (1961 случай). Не теряют в популярности тонировка (1131 случаев) и перевозка детей без специальных автокресел (235 случаев). Кроме того, госавтоинспекторы отстранили от участия в движении 232 водителя, а за езду с признаками опьянения — 126 человек.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:03 До конца июля в Екатеринбурге ограничат движение по улице Учителей
16:24 В Свердловской области одобрили новые меры поддержки для молодых матерей
16:06 В Екатеринбурге дендропарк на Первомайской закроют на просушку
15:43 Объявленного в федеральный розыск из-за неуплаченных алиментов омича задержали в Екатеринбурге
15:07 В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге прошла встреча с представителями кикшеринговых компаний
14:00 Прокуратура и СК заинтересовались видео с избиением девочки в Екатеринбурге
12:47 У резиденции свердловского губернатора продолжаются пикеты против мусорного полигона в Сысертском районе
12:25 Счётная палата Екатеринбурга устранила нарушений на 1,3 миллиарда рублей при расходовании бюджета
11:53 В свердловских школах начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
11:15 В Кольцово пассажиру не разрешили провести с собой саженец неизвестного растения из ОАЭ
10:38 Прокуратура взяла на контроль расследование наезда автобуса на пиломатериалы на свердловской трассе
10:22 В здании Свердловского областного суда ко Дню Победы открылась выставка
09:22 Три человека пострадали при наезде автобуса на пиломатериалы в Свердловской области
08:43 Пожарные спасли 17 детей при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
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