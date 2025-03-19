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На рост нарушений ПДД на свердловских дорогах повлияли вышедшие из «спячки» байкеры
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
«Зимняя спячка» для байкеров на Урале закончилась. И это тут же привело к росту нарушений правил дорожного движения. Такая возникает мысль при ознакомлении с итогами работы Госавтоинспекции Свердловской области за прошедшую неделю — с 17 по 23 марта 2025 года.
В зимние месяцы количество зафиксированных инспекторами ДПС нарушений находилось, как правило, ниже 10 тысяч. На прошлой же неделе их было пресечено 10 916. Разумеется, не только байкеры тому виной (хотя 24 нарушения, совершённых на мотоциклах, — это ощутимый рост по сравнению даже с позапрошлой неделей). Свою лепту внесли велосипедисты (9 нарушений), таксисты (114 нарушений), 40 водителей автобуса и 902 пешехода.
По прежнему главным самым частым нарушением ПДД в Свердловской области остаётся игнорирование водителями ремней безопасности (1961 случай). Не теряют в популярности тонировка (1131 случаев) и перевозка детей без специальных автокресел (235 случаев). Кроме того, госавтоинспекторы отстранили от участия в движении 232 водителя, а за езду с признаками опьянения — 126 человек.
В зимние месяцы количество зафиксированных инспекторами ДПС нарушений находилось, как правило, ниже 10 тысяч. На прошлой же неделе их было пресечено 10 916. Разумеется, не только байкеры тому виной (хотя 24 нарушения, совершённых на мотоциклах, — это ощутимый рост по сравнению даже с позапрошлой неделей). Свою лепту внесли велосипедисты (9 нарушений), таксисты (114 нарушений), 40 водителей автобуса и 902 пешехода.
По прежнему главным самым частым нарушением ПДД в Свердловской области остаётся игнорирование водителями ремней безопасности (1961 случай). Не теряют в популярности тонировка (1131 случаев) и перевозка детей без специальных автокресел (235 случаев). Кроме того, госавтоинспекторы отстранили от участия в движении 232 водителя, а за езду с признаками опьянения — 126 человек.
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