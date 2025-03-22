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На ЕКАД случилось ДТП с участием 9-летнего ребёнка
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Сегодня, 26 марта, примерно в 10.00 на 87-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги имело место дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузового автомобиля «КАМАЗ» с легковой машиной «MG» пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний пассажир.
По предварительным данным, водитель КАМАЗа с полуприцепом «НЕФАЗ» двигался в крайней правой полосе в сторону Екатеринбурга. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди иномарку, которая, по утверждению грузоперевозчика, неожиданно начала тормозить.
В результате удара 46-летний водитель легкового автомобиля и его 9-летний сын получили травмы и были доставлены в больницу. Ребенок находился на заднем сиденье, пристёгнутый ремнём безопасности, что помогло избежать серьёзных последствий, — отмечают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
За рулём грузовика находился ровесник пострадавшего водителя. У обоих большой водительский стаж — 21 год и 28 лет. Оба к административной ответственности не привлекались. Экспертиза подтвердила, что во время аварии они находились в трезвом состоянии.
На месте ДТП сотрудники ГИБДД зафиксировали обстоятельства происшествия, опросили участников и составили административный протокол на водителя КАМАЗа за нарушение дистанции (часть 1 статья 12.15 КоАП РФ).
По предварительным данным, водитель КАМАЗа с полуприцепом «НЕФАЗ» двигался в крайней правой полосе в сторону Екатеринбурга. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди иномарку, которая, по утверждению грузоперевозчика, неожиданно начала тормозить.
В результате удара 46-летний водитель легкового автомобиля и его 9-летний сын получили травмы и были доставлены в больницу. Ребенок находился на заднем сиденье, пристёгнутый ремнём безопасности, что помогло избежать серьёзных последствий, — отмечают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
За рулём грузовика находился ровесник пострадавшего водителя. У обоих большой водительский стаж — 21 год и 28 лет. Оба к административной ответственности не привлекались. Экспертиза подтвердила, что во время аварии они находились в трезвом состоянии.
На месте ДТП сотрудники ГИБДД зафиксировали обстоятельства происшествия, опросили участников и составили административный протокол на водителя КАМАЗа за нарушение дистанции (часть 1 статья 12.15 КоАП РФ).
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