Возрастное ограничение 18+
Похитившей у ачитской больницы деньги экс-бухгалтерше вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительнице Ачита, которая работала в Центральной районной больнице бухгалтером, вынесли приговор за похищенные у медучреждения средства.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, женщина, работавшая бухгалтером с июня по ноябрь 2023 года, успела присвоить себе 179 тысяч рублей. Эти деньги поступали медицинскому учреждению за платные услуги. Однако экс-бухгалтерша просто не учитывала их в документах, тайно присваивая деньги себе.
В конце концов всё это вскрылось и на женщину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ – присвоение вверенных денежных средств.
Свою вину она признала и весь причинённый ущерб возместила. В итоге суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, женщина, работавшая бухгалтером с июня по ноябрь 2023 года, успела присвоить себе 179 тысяч рублей. Эти деньги поступали медицинскому учреждению за платные услуги. Однако экс-бухгалтерша просто не учитывала их в документах, тайно присваивая деньги себе.
В конце концов всё это вскрылось и на женщину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ – присвоение вверенных денежных средств.
Свою вину она признала и весь причинённый ущерб возместила. В итоге суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию