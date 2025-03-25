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Глава СК поручить возбудить уголовное дело в связи с наездом автобуса на пиломатериалы на свердловской трассе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с ДТП, в которое попал автобус, ехавший по маршруту № 112 «Заречный – село Боярка».
Напомним, неопытный водитель не справился с управлением и наехал на груду пиломатериалов. В результате пострадали три человека, одному из которых потребовалась госпитализация.
По факту произошедшего региональное следственное управление по организовало доследственную проверку по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, неопытный водитель не справился с управлением и наехал на груду пиломатериалов. В результате пострадали три человека, одному из которых потребовалась госпитализация.
По факту произошедшего региональное следственное управление по организовало доследственную проверку по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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