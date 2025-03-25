СК возбудил уголовное дело после расправы школьницы над сверстницей в Екатеринбурге

– говорится в сообщении областного СК.

«Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Также устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему»,