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СК возбудил уголовное дело после расправы школьницы над сверстницей в Екатеринбурге

14.59 Среда, 26 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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СУ СКР по Свердловской области сообщает о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство, в связи с расправой школьницы над своей сверстницей в Екатеринбурге.

Речь идёт об инциденте, которое сняли на видео участники конфликта, а затем опубликовали в социальных сетях. На опубликованных кадрах, напомним, одна девочка избивает другую. По предварительным данным, это произошло 20 марта 2025 года возле школы в районе переулка Теплоходного.

«Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Также устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему»,

– говорится в сообщении областного СК.


Напомним, что в СМИ было также опубликовано другое видео, на котором, предположительно, происходят другие расправы над школьницами, но уже в другое время и в других местах. Связаны ли эти видно, пока точно неизвестно. Официально второе видео никак не комментировалось.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:52 Пожарная обстановка в Свердловской области остаётся напряжённой
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17:11 Метеорологи предупреждают об атмосферном загрязнении в Свердловской области
16:58 Эпидемиологи ожидают в Свердловской области увеличение численности клещей в 2025 году
16:14 Похитившей у ачитской больницы деньги экс-бухгалтерше вынесли приговор
15:30 Ещё в четырёх местах в Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки
14:59 СК возбудил уголовное дело после расправы школьницы над сверстницей в Екатеринбурге
14:21 Поддержать протестующих против строительства мусорного полигона под Сысертью вышел житель Челябинской области
13:35 На три дня закроют движение на улице Гражданской в Екатеринбурге
13:01 Каток на площади может вернуться в центр Екатеринбурга
11:58 Жильцы пятиэтажки на Эльмаше жалуются на частые затопления подвала
11:27 СК возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на ребёнка в Екатеринбурге
11:20 В Екатеринбурге на 11-летнего упали футбольные ворота
10:30 В Артинском районе с владельцев покусавшей трёхлетнего ребёнка собаки взыскали 30 тысяч рублей
10:10 Глава СК поручить возбудить уголовное дело в связи с наездом автобуса на пиломатериалы на свердловской трассе
09:32 Ослеплённый солнцем начинающий водитель сбил девушку в Нижнем Тагиле
09:12 Свердловская область оказалась последней в экологическом рейтинге российских регионов
21:02 На рост нарушений ПДД на свердловских дорогах повлияли вышедшие из «спячки» байкеры
20:45 Уже завтра екатеринбуржцы начнут записываться на участие в «Тотальный диктант»
19:48 В Ивделе и Каменске-Уральском пойманы водители с поддельными правами
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