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СК возбудил уголовное дело после расправы школьницы над сверстницей в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СУ СКР по Свердловской области сообщает о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство, в связи с расправой школьницы над своей сверстницей в Екатеринбурге.
Речь идёт об инциденте, которое сняли на видео участники конфликта, а затем опубликовали в социальных сетях. На опубликованных кадрах, напомним, одна девочка избивает другую. По предварительным данным, это произошло 20 марта 2025 года возле школы в районе переулка Теплоходного.
Напомним, что в СМИ было также опубликовано другое видео, на котором, предположительно, происходят другие расправы над школьницами, но уже в другое время и в других местах. Связаны ли эти видно, пока точно неизвестно. Официально второе видео никак не комментировалось.
Речь идёт об инциденте, которое сняли на видео участники конфликта, а затем опубликовали в социальных сетях. На опубликованных кадрах, напомним, одна девочка избивает другую. По предварительным данным, это произошло 20 марта 2025 года возле школы в районе переулка Теплоходного.
«Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Также устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему»,
– говорится в сообщении областного СК.
Напомним, что в СМИ было также опубликовано другое видео, на котором, предположительно, происходят другие расправы над школьницами, но уже в другое время и в других местах. Связаны ли эти видно, пока точно неизвестно. Официально второе видео никак не комментировалось.
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