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На три дня закроют движение на улице Гражданской в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в конце следующей недели на три дня закроют движение по улице Гражданской. Там будут вести работы по строительству сети водоснабжения, сообщается на сайте города.
Ограничения будут действовать от 4-го по 11-й дом на улице Гражданской с 4 по 6 апреля.
На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
Ограничения будут действовать от 4-го по 11-й дом на улице Гражданской с 4 по 6 апреля.
На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передают в администрации.
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