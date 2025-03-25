Выманившей у уральской пенсионерки деньги мошенницей оказалась ростовчанка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ирбитская межрайонная прокуратура добилась в суде взыскания свыше 290 тысяч рублей в пользу местной пенсионерки, ставшей жертвой мошенничества. Как оказалось, деньги были переведены старушкой на счёт жительницы Ростовской области.Как установила прокурорская проверка, пожилая женщина 1949 года рождения, введённая в заблуждение неизвестным лицом, перевела крупную сумму под предлогом заработка в интернете. Средства осели на счёте 32-летней жительницы Ростовской области.Следственные органы начали расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ), а прокуратура подала гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд по месту жительства владелицы счёта полностью удовлетворил данные требования. Теперь жительница Ростовской области должна вернуть жительнице Ирбита похищенные обманом 290 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.