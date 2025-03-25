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Выманившей у уральской пенсионерки деньги мошенницей оказалась ростовчанка

18.38 Среда, 26 марта 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Ирбитская межрайонная прокуратура добилась в суде взыскания свыше 290 тысяч рублей в пользу местной пенсионерки, ставшей жертвой мошенничества. Как оказалось, деньги были переведены старушкой на счёт жительницы Ростовской области.

Как установила прокурорская проверка, пожилая женщина 1949 года рождения, введённая в заблуждение неизвестным лицом, перевела крупную сумму под предлогом заработка в интернете. Средства осели на счёте 32-летней жительницы Ростовской области.

Следственные органы начали расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ), а прокуратура подала гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд по месту жительства владелицы счёта полностью удовлетворил данные требования. Теперь жительница Ростовской области должна вернуть жительнице Ирбита похищенные обманом 290 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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20:42 В Екатеринбурге 17-летнего подростка арестовали за покушение на убийство
19:54 На ЕКАД случилось ДТП с участием 9-летнего ребёнка
19:37 Екатеринбуржцев научат ваять барельефы в стиле конструктивизма
18:52 Пожарная обстановка в Свердловской области остаётся напряжённой
18:38 Выманившей у уральской пенсионерки деньги мошенницей оказалась ростовчанка
17:40 Мэрия Екатеринбурга намерена избавиться от незаконно установленного гаража в Академическом районе
17:11 Метеорологи предупреждают об атмосферном загрязнении в Свердловской области
16:58 Эпидемиологи ожидают в Свердловской области увеличение численности клещей в 2025 году
16:14 Похитившей у ачитской больницы деньги экс-бухгалтерше вынесли приговор
15:30 Ещё в четырёх местах в Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки
14:59 СК возбудил уголовное дело после расправы школьницы над сверстницей в Екатеринбурге
14:21 Поддержать протестующих против строительства мусорного полигона под Сысертью вышел житель Челябинской области
13:35 На три дня закроют движение на улице Гражданской в Екатеринбурге
13:01 Каток на площади может вернуться в центр Екатеринбурга
11:58 Жильцы пятиэтажки на Эльмаше жалуются на частые затопления подвала
11:27 СК возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на ребёнка в Екатеринбурге
11:20 В Екатеринбурге на 11-летнего упали футбольные ворота
10:30 В Артинском районе с владельцев покусавшей трёхлетнего ребёнка собаки взыскали 30 тысяч рублей
10:10 Глава СК поручить возбудить уголовное дело в связи с наездом автобуса на пиломатериалы на свердловской трассе
09:32 Ослеплённый солнцем начинающий водитель сбил девушку в Нижнем Тагиле
09:12 Свердловская область оказалась последней в экологическом рейтинге российских регионов
21:02 На рост нарушений ПДД на свердловских дорогах повлияли вышедшие из «спячки» байкеры
20:45 Уже завтра екатеринбуржцы начнут записываться на участие в «Тотальный диктант»
19:48 В Ивделе и Каменске-Уральском пойманы водители с поддельными правами
19:25 О загадочных болотах Екатеринбурга расскажут в Ельцин Центре
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