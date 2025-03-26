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СК возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на ребёнка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурге возбудил уголовное дело в связи с травмированием 11-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота.
Ответственному за упавшие ворота может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
«Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»,
– говорится в сообщении областного СУ СК.
Ответственному за упавшие ворота может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
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В Екатеринбурге на 11-летнего упали футбольные ворота
26 марта 2025
26 марта 2025