СК возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на ребёнка в Екатеринбурге

– говорится в сообщении областного СУ СК.

«Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»,