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Эпидемиологи ожидают в Свердловской области увеличение численности клещей в 2025 году
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Эпидемиологи прогнозируют в 2025 году в Свердловской области увеличение численности иксодовых клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Как объяснили в ведомстве, всего в Свердловской области обитают шесть видов иксодовых клещей. Из них только два являются переносчиками инфекций: таёжный, обитающей на всей территории региона, и луговой, обитающий в основном в южных районах, но также встречающийся и в других.
При этом в Роспотребнадзоре подчеркивают, что количество покусанных клещами будет зависеть от социальных факторов. То есть от интереса местных жителей к лесам, когда там начнут расти грибы и ягоды.
При посещении лесов уральцам советуют надёжно закрывать голову и тело, а также использовать репелленты.
Как объяснили в ведомстве, всего в Свердловской области обитают шесть видов иксодовых клещей. Из них только два являются переносчиками инфекций: таёжный, обитающей на всей территории региона, и луговой, обитающий в основном в южных районах, но также встречающийся и в других.
При этом в Роспотребнадзоре подчеркивают, что количество покусанных клещами будет зависеть от социальных факторов. То есть от интереса местных жителей к лесам, когда там начнут расти грибы и ягоды.
«Важно присосавшегося клеща удалить как можно раньше и сдать в лабораторию на исследование, чтобы получить правильное лечение»,
– напоминают в управлении.
При посещении лесов уральцам советуют надёжно закрывать голову и тело, а также использовать репелленты.
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