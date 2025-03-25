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Поддержать протестующих против строительства мусорного полигона под Сысертью вышел житель Челябинской области
Фото: читатель Вечерних ведомостей
К резиденции губернатора Свердловской области в поддержку протестующим против строительства мусорного производства под Сысертью вышел житель Челябинской области, член Всероссийского общества охраны природы Сергей Кириллов.
Он рассказал, что купил участок земли около села Воскресенка Челябинской области, и оказался возмущен, когда узнал, что в 17 километров от него «собираются сделать помойку».
Так он охарактеризовал намерения построить на юге Сысертского района «экокластер» с мусорным полигоном на 600 тысяч тонн в год, сортировочным заводом на 700 тысяч тонн в год, участком компостирования отходов до 315 тысяч тонн в год и производством RDF-топлива из мусора (твердое вторичное топливо) на 210 тысяч тонн в год.
Напомним, вчера к резиденции свердловского губернатора выходила жительница Екатеринбурга, владеющая дачей в Сысертском районе.
Он рассказал, что купил участок земли около села Воскресенка Челябинской области, и оказался возмущен, когда узнал, что в 17 километров от него «собираются сделать помойку».
Так он охарактеризовал намерения построить на юге Сысертского района «экокластер» с мусорным полигоном на 600 тысяч тонн в год, сортировочным заводом на 700 тысяч тонн в год, участком компостирования отходов до 315 тысяч тонн в год и производством RDF-топлива из мусора (твердое вторичное топливо) на 210 тысяч тонн в год.
Напомним, вчера к резиденции свердловского губернатора выходила жительница Екатеринбурга, владеющая дачей в Сысертском районе.
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