Метеорологи предупреждают об атмосферном загрязнении в Свердловской области





– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС». «До 20.00 31 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Метеорологи Уральского гидрометцентра объявили об атмосферном загрязнении в Свердловской области.Предупреждение продлится до конца марта.Объявлен НМУ первой степени опасности.