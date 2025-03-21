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Метеорологи предупреждают об атмосферном загрязнении в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метеорологи Уральского гидрометцентра объявили об атмосферном загрязнении в Свердловской области.
Предупреждение продлится до конца марта.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
Предупреждение продлится до конца марта.
«До 20.00 31 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Объявлен НМУ первой степени опасности.
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