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Каток на площади может вернуться в центр Екатеринбурга
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге каток, который занимал площадь 1905 года вместо ледового города минувшей зимой, хотят вернуть в ноябре 2025 года.
О планах возобновить работу катка на площади сообщил городской глава Алексей Орлов на заседании Совета активной молодёжи, пишет Ura.ru.
Мэр также сообщил, что в центре уральской столицы планируются много общественных мероприятий, в связи с чем площадь как парковка «будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще».
Напомним, что традиционно на площади 1905 года возводили ледовый городок, на в прошлом году вместо него решили сделать каток, а ледовый городок перенести в исторический сквер. Сам каток на площади открылся 21 декабря 2024-го и проработал до 9 марта.
О планах возобновить работу катка на площади сообщил городской глава Алексей Орлов на заседании Совета активной молодёжи, пишет Ura.ru.
Мэр также сообщил, что в центре уральской столицы планируются много общественных мероприятий, в связи с чем площадь как парковка «будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще».
Напомним, что традиционно на площади 1905 года возводили ледовый городок, на в прошлом году вместо него решили сделать каток, а ледовый городок перенести в исторический сквер. Сам каток на площади открылся 21 декабря 2024-го и проработал до 9 марта.
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