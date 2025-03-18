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О загадочных болотах Екатеринбурга расскажут в Ельцин Центре
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На третий день апреля запланирована лекция «Уральские топи: Пышминские озерки и Гиблая Елань». Это мероприятие станет очередным шагом в изучении истории и экологии болотных территорий Урала.
На лекции, местом проведения которой станет Ельцин-центр, речь пойдёт о Пышминских озерках и болоте Гиблая Елань, расположенных на севере Калиновского лесопарка в черте Екатеринбурга. Гости узнают, как золотодобыча XIX века повлияла на формирование местного ландшафта, какие изменения претерпела территория за последние десятилетия, и какие следы прошлых эпох можно обнаружить на современных спутниковых снимках и архивных картах.
Лектор Ольга Шевченко — коренная жительница Эльмаша, градостроитель и бывший архитектор УралНИИпроекта — расскажет о влиянии человеческой деятельности на экосистему болот, изменениях флоры и фауны, а также представит малоизвестные факты о жизни этих мест. Слушатели лекции смогут узнать, какие растения и животные обитают в этих уникальных природных зонах и какие экологические вызовы стоят перед этими территориями сегодня.
Вход на лекцию свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.
На лекции, местом проведения которой станет Ельцин-центр, речь пойдёт о Пышминских озерках и болоте Гиблая Елань, расположенных на севере Калиновского лесопарка в черте Екатеринбурга. Гости узнают, как золотодобыча XIX века повлияла на формирование местного ландшафта, какие изменения претерпела территория за последние десятилетия, и какие следы прошлых эпох можно обнаружить на современных спутниковых снимках и архивных картах.
Лектор Ольга Шевченко — коренная жительница Эльмаша, градостроитель и бывший архитектор УралНИИпроекта — расскажет о влиянии человеческой деятельности на экосистему болот, изменениях флоры и фауны, а также представит малоизвестные факты о жизни этих мест. Слушатели лекции смогут узнать, какие растения и животные обитают в этих уникальных природных зонах и какие экологические вызовы стоят перед этими территориями сегодня.
Вход на лекцию свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.
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