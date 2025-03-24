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Жильцы пятиэтажки на Эльмаше жалуются на частые затопления подвала
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жильцы пятиэтажного дома на улице Парниковой, 3 в Екатеринбурге жалуются на частые затопления подвала. Они уверены, что проблему можно решить только капитальным ремонтом канализации.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург», публикующий слова возмущённой жительницы пятиэтажки.
С её слов, их дома находится ниже уровня проезжей части, а канализация устроена так, что засоры в соседних домах, приводят к затоплению их подвала.
Она убеждена, что изменить ситуацию только капитальный ремонт всей системы канализации.
В управляющей компании дома ситуацию ещё не комментировали.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург», публикующий слова возмущённой жительницы пятиэтажки.
С её слов, их дома находится ниже уровня проезжей части, а канализация устроена так, что засоры в соседних домах, приводят к затоплению их подвала.
«Канализационные системы устроены так, что даже засоры в соседних домах льются в наш подвал, от этого постоянный запах зловония, наличие крыс и тараканов. Управляющая компания отказывается чем-то нам помогать»,
– утверждает женщина.
Она убеждена, что изменить ситуацию только капитальный ремонт всей системы канализации.
В управляющей компании дома ситуацию ещё не комментировали.
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