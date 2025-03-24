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Жильцы пятиэтажки на Эльмаше жалуются на частые затопления подвала

11.58 Среда, 26 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Жильцы пятиэтажного дома на улице Парниковой, 3 в Екатеринбурге жалуются на частые затопления подвала. Они уверены, что проблему можно решить только капитальным ремонтом канализации.

Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург», публикующий слова возмущённой жительницы пятиэтажки.

С её слов, их дома находится ниже уровня проезжей части, а канализация устроена так, что засоры в соседних домах, приводят к затоплению их подвала.

«Канализационные системы устроены так, что даже засоры в соседних домах льются в наш подвал, от этого постоянный запах зловония, наличие крыс и тараканов. Управляющая компания отказывается чем-то нам помогать»,

– утверждает женщина.


Она убеждена, что изменить ситуацию только капитальный ремонт всей системы канализации.

В управляющей компании дома ситуацию ещё не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:20 В Екатеринбурге на 11-летнего упали футбольные ворота
10:30 В Артинском районе с владельцев покусавшей трёхлетнего ребёнка собаки взыскали 30 тысяч рублей
10:10 Глава СК поручить возбудить уголовное дело в связи с наездом автобуса на пиломатериалы на свердловской трассе
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19:48 В Ивделе и Каменске-Уральском пойманы водители с поддельными правами
19:25 О загадочных болотах Екатеринбурга расскажут в Ельцин Центре
19:03 Екатеринбургской пенсионерке вернут выманенную обманом крупную сумму
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17:17 В СМИ опубликовали ещё одно видео с расправой школьниц над сверстницами
17:03 До конца июля в Екатеринбурге ограничат движение по улице Учителей
16:24 В Свердловской области одобрили новые меры поддержки для молодых матерей
16:06 В Екатеринбурге дендропарк на Первомайской закроют на просушку
15:43 Объявленного в федеральный розыск из-за неуплаченных алиментов омича задержали в Екатеринбурге
15:07 В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге прошла встреча с представителями кикшеринговых компаний
14:00 Прокуратура и СК заинтересовались видео с избиением девочки в Екатеринбурге
12:47 У резиденции свердловского губернатора продолжаются пикеты против мусорного полигона в Сысертском районе
12:25 Счётная палата Екатеринбурга устранила нарушений на 1,3 миллиарда рублей при расходовании бюджета
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