Ещё в четырёх местах в Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга определили ещё четыре участка, на которых появятся дорожные знаки №3.27 «Остановка запрещена» с табличками №8.24 «Работает эвакуатор».Как сообщается на сайте города, они появятся в следующих местах:Когда знаки установят, пока точно неизвестно. Их планируют поставить во второй половине текущего года. Ожидается, что их установка поможет разгрузить дороги.