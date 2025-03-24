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Ещё в четырёх местах в Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга определили ещё четыре участка, на которых появятся дорожные знаки №3.27 «Остановка запрещена» с табличками №8.24 «Работает эвакуатор».
Как сообщается на сайте города, они появятся в следующих местах:
– улица Мичурина, от Энгельса до Карла Маркса, в оба направления;
– улица Свердлова по нечетной стороне, от Мельковской до Николая Никонова;
– проезд между домами № 122 и № 128 по улице Степана Разина с обеих сторон;
– улица Академика Карпинского, от Молодогвардейцев до дома № 27 по улице Рощинской, в оба направления.
Когда знаки установят, пока точно неизвестно. Их планируют поставить во второй половине текущего года. Ожидается, что их установка поможет разгрузить дороги.
Как сообщается на сайте города, они появятся в следующих местах:
– улица Мичурина, от Энгельса до Карла Маркса, в оба направления;
– улица Свердлова по нечетной стороне, от Мельковской до Николая Никонова;
– проезд между домами № 122 и № 128 по улице Степана Разина с обеих сторон;
– улица Академика Карпинского, от Молодогвардейцев до дома № 27 по улице Рощинской, в оба направления.
Когда знаки установят, пока точно неизвестно. Их планируют поставить во второй половине текущего года. Ожидается, что их установка поможет разгрузить дороги.
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