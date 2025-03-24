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Мэрия Екатеринбурга намерена избавиться от незаконно установленного гаража в Академическом районе
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга намерена избавиться от незаконно установленного гаража в Академическом районе, сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Соответствующая заявка появилась на сайте «Госзакупок». Поставщик уже определён. Судя по данным в карточке закупки, он готов взяться за эту работу за менее чем 24 тысячи рублей
От какого именно гаража хочет избавиться екатеринбургская администрация, неизвестно. В самом лоте объект закупки описан как «оказание услуг по выносу и ликвидации металлических гаражей».
Соответствующая заявка появилась на сайте «Госзакупок». Поставщик уже определён. Судя по данным в карточке закупки, он готов взяться за эту работу за менее чем 24 тысячи рублей
От какого именно гаража хочет избавиться екатеринбургская администрация, неизвестно. В самом лоте объект закупки описан как «оказание услуг по выносу и ликвидации металлических гаражей».
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