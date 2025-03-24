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В Артинском районе с владельцев покусавшей трёхлетнего ребёнка собаки взыскали 30 тысяч рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Артинском районе с владельцев собаки, которая в декабре 2024 года покусала трёхлетнего мальчика, взыскали 30 тысяч рублей моральной компенсации в пользу родителей малыша.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, собака повалила ребёнка на землю и вцепилась в лоб. Впоследствии малыша на скорой увезли в Артинскую центральную районную больницу, где ему наложили швы и поставили антирабическую вакцину. Травмы, которые получил малолетний, были расценены как лёгкий вред здоровью. Однако ребёнок пострадал не только физически, но и нравственно. После случившегося малыш стал бояться собак.
В связи с этим прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании с владельцев собаки моральной компенсации в размере 30 тысяч рублей. Артинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, собака повалила ребёнка на землю и вцепилась в лоб. Впоследствии малыша на скорой увезли в Артинскую центральную районную больницу, где ему наложили швы и поставили антирабическую вакцину. Травмы, которые получил малолетний, были расценены как лёгкий вред здоровью. Однако ребёнок пострадал не только физически, но и нравственно. После случившегося малыш стал бояться собак.
В связи с этим прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании с владельцев собаки моральной компенсации в размере 30 тысяч рублей. Артинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
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