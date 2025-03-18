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Свердловская область оказалась последней в экологическом рейтинге российских регионов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловскую область признали самым загрязнённым регионом России. Она оказалась на последнем месте в «Национальном экологическом рейтинге» российских субъектов по итогам минувшей зимы 2024 – 2025 годов, опубликованном общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль».
При составлении рейтинга исследователи сравнивали состояние воздуха, климата, уровня услуг ЖКХ и другое.
В лидерах рейтинга оказались Республика Алтай, Мурманская область и Москва, также в десятке наиболее чистых регионов Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская, Калужская области, Чувашская Республика, Костромская область, Чукотский автономный округ и Чеченская Республика.
Лидерами «регионов аутсайдеров» стали Свердловская область (занявшая последнюю 83-ю строчку), Забайкальский и Приморский края. Кроме них в десятке отстающих регионов оказались Челябинская, Оренбургская, Омская области, Красноярский край, Якутия, Еврейская автономная и Иркутская области.
Среди Уральского федерального округа наиболее высокую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ (29 место в рейтинге), сразу за ним Тюменская область (30 место). Также экологическая ситуация лучше, чем в Свердловской и Челябинской областях, оказалась в Курганской области (58 место) и Ханты-Мансийском автономном округе (64 место).
Можно отметить, что при составлении данного рейтинга исследователи учитывали экологическую катастрофу после разлива нефти в Чёрном море, что сказалось на позиции Краснодарского края, потерявшего в рейтинге девять позицией и оказавшемся на 34 месте.
«Представляемый результат расчёта рейтинга отражает события в сфере экологии с 01 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года»,
– подчеркивают авторы рейтинга.
При составлении рейтинга исследователи сравнивали состояние воздуха, климата, уровня услуг ЖКХ и другое.
В лидерах рейтинга оказались Республика Алтай, Мурманская область и Москва, также в десятке наиболее чистых регионов Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская, Калужская области, Чувашская Республика, Костромская область, Чукотский автономный округ и Чеченская Республика.
Лидерами «регионов аутсайдеров» стали Свердловская область (занявшая последнюю 83-ю строчку), Забайкальский и Приморский края. Кроме них в десятке отстающих регионов оказались Челябинская, Оренбургская, Омская области, Красноярский край, Якутия, Еврейская автономная и Иркутская области.
Среди Уральского федерального округа наиболее высокую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ (29 место в рейтинге), сразу за ним Тюменская область (30 место). Также экологическая ситуация лучше, чем в Свердловской и Челябинской областях, оказалась в Курганской области (58 место) и Ханты-Мансийском автономном округе (64 место).
Можно отметить, что при составлении данного рейтинга исследователи учитывали экологическую катастрофу после разлива нефти в Чёрном море, что сказалось на позиции Краснодарского края, потерявшего в рейтинге девять позицией и оказавшемся на 34 месте.
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