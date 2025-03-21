В Екатеринбурге 17-летнего подростка арестовали за покушение на убийство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство. Согласно материалам дела, подросток напал с ножом на незнакомого молодого человека.По данным следствия, юноша без видимых причин ударил ножом 19-летнего прохожего, который получил тяжёлые ранения и был госпитализирован в реанимацию. Ранее, по информации источников, подросток мог напасть и на другого человека — бездомного, которому также были нанесены ножевые ранения.Подозреваемый был задержан на месте преступления, сопротивления он не оказывал. В ходе допроса объяснить мотивы своих действий он не смог. Известно, что задержанный воспитывался в неполной семье, в школе учился слабо. Следователи рассматривают несколько возможных причин нападения, включая употребление запрещённых веществ и психические отклонения.Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать обвиняемого до 22 мая 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Если его вина будет доказана, подростку грозит серьёзное наказание, и он может отправиться в колонию до достижения совершеннолетия.