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Екатеринбуржцев научат ваять барельефы в стиле конструктивизма
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Необычный мастер-класс готовит креативный кластер «Л52» для ценителей архитектуры в стиле конструктивизм. Их научит создавать миниатюрные копии барельефов, которые украшали советские здания.
Мастер-класс Александра Думчикова «История в миниатюре: свердловские барельефы 1930-х» запланирован на ближайшее воскресенье, 30 марта. Участники узнают, как в городе появились характерные архитектурные барельефы, и смогут своими руками создать их копии. На мастер-классе их погрузят в историю появления таких элементов в советской архитектуре, а после историко-теоретической обучат работать с гипсом. Желающие смогут изготовить уменьшенную копию одного из барельефов, сохранившихся на зданиях 1930-х годов. А пока гипсовые формы будут застывать, организаторы предложат участникам экскурсию по выставке «Работать и жить. Свердловск», которая проходит в историческом здании Госпромурала.
Начало мастер-класса «История в миниатюре: свердловские барельефы 1930-х» в 13.00. Записаться на него можно на официальном сайте организаторов.
Справка от Музея истории Екатеринбурга (филиалом которого является креативный кластер «Л52»): барельефы украшали фасады многих зданий, построенных в довоенный период. В конце 1920-х годов в газетах их называли «эмблемами глупости» и осуждали как излишества, не соответствующие строгому конструктивистскому стилю. Однако уже к середине 1930-х отношение изменилось, и архитектурный декор стал практически обязательным элементом новых зданий. Сегодня эти барельефы представляют собой важную часть архитектурного облика Екатеринбурга и позволяют глубже понять эстетику той эпохи.
Мастер-класс Александра Думчикова «История в миниатюре: свердловские барельефы 1930-х» запланирован на ближайшее воскресенье, 30 марта. Участники узнают, как в городе появились характерные архитектурные барельефы, и смогут своими руками создать их копии. На мастер-классе их погрузят в историю появления таких элементов в советской архитектуре, а после историко-теоретической обучат работать с гипсом. Желающие смогут изготовить уменьшенную копию одного из барельефов, сохранившихся на зданиях 1930-х годов. А пока гипсовые формы будут застывать, организаторы предложат участникам экскурсию по выставке «Работать и жить. Свердловск», которая проходит в историческом здании Госпромурала.
Начало мастер-класса «История в миниатюре: свердловские барельефы 1930-х» в 13.00. Записаться на него можно на официальном сайте организаторов.
Справка от Музея истории Екатеринбурга (филиалом которого является креативный кластер «Л52»): барельефы украшали фасады многих зданий, построенных в довоенный период. В конце 1920-х годов в газетах их называли «эмблемами глупости» и осуждали как излишества, не соответствующие строгому конструктивистскому стилю. Однако уже к середине 1930-х отношение изменилось, и архитектурный декор стал практически обязательным элементом новых зданий. Сегодня эти барельефы представляют собой важную часть архитектурного облика Екатеринбурга и позволяют глубже понять эстетику той эпохи.
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