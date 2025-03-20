Пожарная обстановка в Свердловской области остаётся напряжённой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Не снижается количество пожаров на территории Свердловской области. В минувшие сутки в разных населённых пунктах вспыхивало 15 пожаров. Правда, в основном возгорания возникают на промзонах и открытых площадках. Только 4 из пожаров вторника пришлись на жилой сектор.Самый крупный вторничный пожар отмечен в Дегтярске. Там на площади в 200 квадратных метров горел частично расселённый дом барачного типа на улице Дом Отдыха. Дюжина пожарных билась с огнём чуть больше двух часов.Вдвое меньший по масштабам пожар в городе Реж такое же количество пожарных ликвидировало всего за 43 минуты. Вероятно, сказалось то, что в цехе по обработке камня, где возникло возгорание, оказалось меньше подверженных горению материалов.Следующий по крупности пожар возник в садовом товариществе в Верхней Пышме. Примерно столько же времени, сколько режевским пожарным, местным 15 огнеборцам понадобилось, чтобы затушить полыхавшую мансарду садового дома. Площадь пожара в данном случае составляла 70 квадратных метров.К счастью, несмотря на большое количество пожаров, вчерашний день обошёлся без жертв и пострадавших, как свидетельствует сводка МЧС России.