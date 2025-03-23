Уже завтра екатеринбуржцы начнут записываться на участие в «Тотальный диктант»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В пятый день апреля в России пройдёт ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». А уже завтра, 26 марта, желающий смогут начать записываться в число её участников.В Екатеринбурге в 2025-м году для проведения «Тотального диктанта» выделено 23 площадки. Среди них — Свердловская областная библиотека имени В. Белинского, библиотечный центр «Екатеринбург», Свердловская киностудия, УрФУ, Ельцин-центр и даже Екатеринбургский зоопарк. Но центральной площадкой будет считаться Президентская академия на Урале (улица 8 Марта, 66, аудитория 111). На каждой из этих площадок будет работать свой «чтец» — человек, под чью диктовку участники станут записывать один и тот же текст. В этом году чтецами выступят телеведущий Иван Иванов, актёр и режиссёр Артём Аксёнов, писатель Александр Федосов, актёр Коляда-Театра Евгений Корнильев и сам Николай Коляда (разумеется, в театре имени себя).Автором текста для диктанта в этом году стала писательница Марина Москвина. Её произведения отличаются легкостью, юмором и оригинальным стилем, — отмечают книжные критики. В числе её трудов — книги «Жизнь и приключения милиционера Караваева», «Голова профессора Шишкина», «Небесные тихоходы», «Не наступите на жука». Кроме того, Москвина писала и сценарии для мультипликационных фильмов («Что случилось с крокодилом?», «Про шмелей и королей»).Регистрация на площадки откроется 26 марта в 9:00. Подать заявку можно на официальном сайте проекта totaldict.ru. Участие в диктанте бесплатное.Идея «Тотального диктанта» возникла в 2004 году в Новосибирском государственном университете. С тех пор акция приобрела международный масштаб. Сегодня диктант пишут не только в России, но и в десятках стран по всему миру. Основная цель проекта — популяризация грамотности и интереса к русскому языку. Но теперь «Тотальный диктант» — это не просто способ раз в год проверить свою грамотность, но и целая образовательная платформа, включающая лекции, онлайн-курсы и просветительские марафоны. Проект реализуется силами волонтеров и энтузиастов русского языка.