Возрастное ограничение 18+
Свердловское Минприроды требует с МУП «Водоканал» 33 млн рублей за вырубку леса при прокладке канализации
Министерство увеличило требования почти в три раза
Фото: «Мирные жители»
Минприроды Свердловской области пытается взыскать ущерб, нанесённый екатеринбургским «Водоканалом» при прокладке канализации для Академического района Екатеринбурга. История связана с прокладкой труб в Юго-Западном лесопарке, обладающем статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Активные земляные работы со сносом деревьев начались в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга ещё когда проект ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) только проходил общественные обсуждения — об этом Вечерние ведомости писали в ноябре прошлого года.
В марте этого года муниципальная инспекция охраны окружающей среды зафиксировала нарушения внутри границ ООПТ, направив материалы в природоохранную прокуратуру, а затем нарушения признало и областное Минприроды.
Теперь Минприроды Свердловской области предъявило иск к екатеринбургскому МУП «Водоканал» о возмещении ущерба, нанесённого лесам — изначально была обозначена сумма 11,1 млн рублей, однако накануне сумма требований была увеличена до 32,8 млн рублей. «Водоканал» попросил привлечь в дело своего подрядчика — ООО «Строительная компания "Исеть"», судья арбитражного суда Свердловской области Екатерина Нестерова удовлетворила это ходатайство и назначила заседание на 7 июля.
Будут ли пытаться строителей, помимо гражданской, привлечь к административной или уголовной ответственности, пока неизвестно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Активные земляные работы со сносом деревьев начались в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга ещё когда проект ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) только проходил общественные обсуждения — об этом Вечерние ведомости писали в ноябре прошлого года.
В марте этого года муниципальная инспекция охраны окружающей среды зафиксировала нарушения внутри границ ООПТ, направив материалы в природоохранную прокуратуру, а затем нарушения признало и областное Минприроды.
Теперь Минприроды Свердловской области предъявило иск к екатеринбургскому МУП «Водоканал» о возмещении ущерба, нанесённого лесам — изначально была обозначена сумма 11,1 млн рублей, однако накануне сумма требований была увеличена до 32,8 млн рублей. «Водоканал» попросил привлечь в дело своего подрядчика — ООО «Строительная компания "Исеть"», судья арбитражного суда Свердловской области Екатерина Нестерова удовлетворила это ходатайство и назначила заседание на 7 июля.
Иллюстрация: фрагмент определения суда
Будут ли пытаться строителей, помимо гражданской, привлечь к административной или уголовной ответственности, пока неизвестно. Мероприятие для возрастной категории 18+
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