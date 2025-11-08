Конструктивистские дома Уралоблсовета намерены отреставрировать в Екатеринбурге

Корпус №2. Иллюстрация: научно-проектная документация

Корпус №4. Иллюстрация: научно-проектная документация

Корпус №5. Иллюстрация: научно-проектная документация

Восьмиэтажный корпус жилого комплекса до войны имел открытую террасу на верхнем этаже, а первый этаж частично стоял на колоннах

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Дома Уралоблсовета намерены отреставрировать в Екатеринбурге — научно-проектная документация на реставрационные работы памятника архитектуры конструктивизма федерального значения прошла историко-культурную экспертизу и выставлена на общественное обсуждение, которое продлится до 21 ноября.Судя по выложенной на сайте Свердлохранкультуры документации, реставрировать планируют три из пяти корпусов комплекса — №№ 2, 4 и 5.Жилой комплекс Уралоблсовета был построен в квартале улиц Хохрякова — Малышева — Сакко и Ванцетти в 1931—1933 годах при участии известного архитектора Моисея Гинзбурга и предназначался для служащих Уральской области. Он представляет из себя пять корпусов: один восьмиэтажный и четыре шестиэтажных, соединённых переходами. Во время войны в комплексе жил поэт Аркадий Коц — автор русскоязычного текста гимна «Интернационал».Главный, восьмиэтажный корпус комплекса в послевоенное время был значительно перестроен и утратил свой первоначальный облик. Сейчас здания используются как жилые, хотя в начале своего существования представляли из себя многофункциональный комплекс, в который входили в том числе солярий и детский сад.