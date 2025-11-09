Возрастное ограничение 18+
На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова
Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
Фото: Объединённый музей писателей Урала
Сегодня, 11 ноября, на 100-м году жизни умерла основательница Литературного квартала Лидия Худякова. О смерти Почётного гражданина и создателя многих культурных институций Екатеринбурга сообщили на официальном портале Екатеринбурга.
В сентябре Лидия Худякова упала и сломала бедро, после проведённой операции так и не смогла встать на ноги, сообщил Е1 родственник умершей. Она не дожила полгода до своего 100-летия.
Лидия Худякова родилась 21 мая 1926 года в селе Казанском Уральской области (ныне Казанский район Тюменской области). Окончила исторический факультет Омского пединститута. В Свердловск переехала в 1954 году, перейдя на работу в Чкаловский райком КПССС (сначала инструктором, затем завотделом пропаганды и секретарём по идеологии райкома). В 1966—1972 годах была первым секретарём Чкаловского райкома КПСС Свердловска. В 1972—1984 году — завотделом культуры Свердловского обкома КПСС. В 1984 году, уже после выхода на пенсию, не оставила активную жизнь и возглавила Объединённый музей писателей Урала, в который тогда входило всего три музейных учреждения — музеи Бажова в Сысерти и Свердловске, а также музей Мамина-Сибиряка в Свердловске.
При участии Худяковой в городе открылись такие учреждения как Дом кино, Дом актёра, был вновь учреждён ликвидированный в 1950 году театральный институт — один из двух театральных вузов в России за пределами двух столиц. При её содействии художники Миша Брусиловский, Юрий Филоненко, Виталий Волович и скульптор Андрей Антонов получили площади для своих творческих мастерских.
По инициативе Худяковой и под её руководством был значительно расширен Объединённый музей писателей Урала: в нём появились новые музеи, для размещения которых были приспособлены предполагавшиеся под снос здания XIX — начала XX веков в квартале улиц Пролетарской — Клары Цеткин — Толмачёва — Первомайской. С тех пор эта территория получила название Литературный квартал.
Литературный квартал строился с 1984 по 1998 год, на фоне экономического кризиса в стране. Несмотря на это в квартале в отреставрированных и воссозданных зданиях появились музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Музей Фёдора Решетникова, музей «Литературная жизнь Урала XX века», Музей кукол и детской книги, а в 1998 году в составе музейного комплекса открылся Камерный театр, ставший важной площадкой для уральской сцены.
Не обошли вниманием личность Худяковой и писатели современные: в 2014 году в сборнике новелл Алексея Иванова «Ёбург» была опубликована новелла «Маленький Правильный Ёбург», посвящённая созданию Лидией Худяковой Литературного квартала в уральской столице.
В 2021 году в колонке на сайте информагентства ЕАН, приуроченной к её собственному 95-летию, Худякова рассказывала про то, что имеет заслуги не только в культурной сфере: благодаря её личному визиту к члену политбюро Андрею Кириленко Свердловску по линии одного из министерств выделили средства на строительство трамвайной линии в отдалённый микрорайон Керамик.
За годы работы Лидия Худякова была награждена орденом «Знак Почёта», двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За труд в тылу в годы Великой Отечественной войны» и «За заслуги перед Отечеством». В 2001 году ей было присвоено звание Почётного гражданина Екатеринбурга. Прощание с легендой пройдёт в одном из её детищ — Камерном театре.
В 2024 году завершилось обновление парка Литературного квартала, созданного Худяковой
Не обошли вниманием личность Худяковой и писатели современные: в 2014 году в сборнике новелл Алексея Иванова «Ёбург» была опубликована новелла «Маленький Правильный Ёбург», посвящённая созданию Лидией Худяковой Литературного квартала в уральской столице.
«...Худякова предложила создать Литературный квартал – особое культурное пространство, ограниченное улицами Толмачёва, Первомайской, Пролетарской и сквером перед ККТ «Космос». . Идея понравилась, но мешал восьмиквартирный барак, который торчал посреди Литквартала. Ведь разорутся жильцы, ой, разорутся… Шаманов глубоко задумался и махнул рукой: ладно, чёрт с ними, барак расселим и снесём, и будет в Свердловске Литквартал, какого нет ни в одном другом городе СССР!
Шаманов помогал чем мог, но времена наступали трудные, и Худякова сама ходила по директорам заводов и по стройуправлениям, выпрашивала материалы, рабочих, машины, деньги. Связи Лидии Александровны работали, разные конторы, вздыхая, по чуть-чуть, но давали – и курочка по зёрнышку клевала да неслась»,
— писал Иванов.
Двор Музея Фёдора Решетникова Объединённого музея писателей Урала
Но в городе нет никаких следов об этом. Вот это моя биография.
Почему сейчас никто нигде не упоминает о том, что я сделала в районе и обкоме? Да потому, что я партократ. Мы же враги народа.
Мой прадед был священнослужителем. А также в роду был иконописец. Но я «за сквер»,
— писала 95-летняя Худякова.
Камерный театр. Фото: Вечерние ведомости
