Возрастное ограничение 18+
Особняк семьи известных пивоваров намерены отреставрировать в Екатеринбурге
В XIX веке будущие владельцы дома переехали на Урал из Кёнигсберга и стали варить здесь «Венское»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Исторический особняк семьи Филитц в Екатеринбурге намерены отреставрировать. Научно-проектная документация на реставрацию уже готова и прошла государственную историко-культурную экспертизу, акт которой размещён на сайте Свердлохранкультуры.
Заказчиком экспертизы выступило ООО «Архитектурное бюро "Бельведер"», выполнили её эксперты из Челябинска и Омска Валентин Оленьков, Инна Кочкина и Наталья Удина. Информации о том, кто будет финансировать непосредственно реставрацию, пока не появлялось.
В рамках работ по реставрации планируется в частности восстановить повреждённую кирпичную кладку, сделать локальную вычинку современного кирпича парадного крыльца и замену на исторический, снести одноэтажный пристрой с северо-восточной части здания с последующим его воссозданием из исторического кирпича, демонтировать навес более позднего периода над входом и заменить его на навес с коваными элементами, воссоздать утраченные элементы наличников.
Общественное обсуждение экспертизы продлится до 13 ноября — до этой даты можно направить свои замечания к документу. Отдельно была разработана научно-проектная документация на реставрацию ограды палисадника усадьбы Филитц, обсуждение выводов экспертизы этой документации также продлится до 13 ноября.
Усадьба, которую планируют отреставрировать, была построена на углу улиц Водочной и Малаховской (ныне улицы Мамина-Сибиряка и Энгельса соответственно) в 1896 году Эммой и Эрнестом Филитц — семьёй родом из Кёнигсберга (ныне Калининград), поселившейся в 1880-х годах в Екатеринбурге. На Урале Филитц занимались пивоварением. Эрнест Фердинандович Филитц сначала работал по найму на пивоваренном заводе Гребенькова, а в 1883 году решил открыть на Водочной улице собственный пивоваренный завод под брендом «Эрнест Филитц». Там варилось пиво сортов «Венское», «Мартовское», «Мюнхенское» и других.
Автором проекта здания является Юлий Дютель — академик архитектуры Императорской Академии художеств, бывший в то время главным архитектором Екатеринбурга. Здание характерного для того времени в Екатеринбурге полукаменного типа (первый этаж каменный, второй — деревянный) выполнено в архитектуре эклектики.
Заказчиком экспертизы выступило ООО «Архитектурное бюро "Бельведер"», выполнили её эксперты из Челябинска и Омска Валентин Оленьков, Инна Кочкина и Наталья Удина. Информации о том, кто будет финансировать непосредственно реставрацию, пока не появлялось.
В рамках работ по реставрации планируется в частности восстановить повреждённую кирпичную кладку, сделать локальную вычинку современного кирпича парадного крыльца и замену на исторический, снести одноэтажный пристрой с северо-восточной части здания с последующим его воссозданием из исторического кирпича, демонтировать навес более позднего периода над входом и заменить его на навес с коваными элементами, воссоздать утраченные элементы наличников.
Иллюстрация: Научно-проектная документация на реставрацию
Общественное обсуждение экспертизы продлится до 13 ноября — до этой даты можно направить свои замечания к документу. Отдельно была разработана научно-проектная документация на реставрацию ограды палисадника усадьбы Филитц, обсуждение выводов экспертизы этой документации также продлится до 13 ноября.
Усадьба, которую планируют отреставрировать, была построена на углу улиц Водочной и Малаховской (ныне улицы Мамина-Сибиряка и Энгельса соответственно) в 1896 году Эммой и Эрнестом Филитц — семьёй родом из Кёнигсберга (ныне Калининград), поселившейся в 1880-х годах в Екатеринбурге. На Урале Филитц занимались пивоварением. Эрнест Фердинандович Филитц сначала работал по найму на пивоваренном заводе Гребенькова, а в 1883 году решил открыть на Водочной улице собственный пивоваренный завод под брендом «Эрнест Филитц». Там варилось пиво сортов «Венское», «Мартовское», «Мюнхенское» и других.
Этикетки продукции завода Филитц
Автором проекта здания является Юлий Дютель — академик архитектуры Императорской Академии художеств, бывший в то время главным архитектором Екатеринбурга. Здание характерного для того времени в Екатеринбурге полукаменного типа (первый этаж каменный, второй — деревянный) выполнено в архитектуре эклектики.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию