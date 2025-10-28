Возрастное ограничение 18+
С арендатором заброшенной гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге расторгают договор
Московская компания не сдержала обещания приступить к реставрации памятника архитектуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге расторгают договор с арендатором заброшенной гостиницы «Мадрид», обещавшим отреставрировать памятник архитектуры.
Причина в том, что компания за два года ничего не сделала для реставрации объекта культурного наследия, не подготовив даже научно-проектную документацию, говорится в ответе федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Альшевских.
Научно-проектную документацию, согласно условиям договора, должны были подготовить к 16 октября 2025 года (отреставрировать одно из красивейших зданий Уралмаша обещали до 2030 года).
В последние годы здание бывшей гостиницы фактически является бесхозным, екатеринбургские градозащитники и общественники не раз обращали внимание на необходимость охраны его от несанкционированного доступа и вызванного им разрушения интерьеров. В августе этого года в «Мадриде » случился пожар.
Напомним, в 2023 году на торгах здание гостиницы «Мадрид» было сдано в аренду на 49 лет за 1 рубль в год московской компании «Гранд-Мадрид», созданной незадолго до этого под названием «Триумф».
ООО «Гранд-Мадрид» на момент покупки здания принадлежало московским бизнесменам Гилалу Гуршумову и Вадиму Биньяминову, в 2025 году Гуршумов вышел из числа учредителей. Основным видом деятельности «Гранд-Мадрид», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
При этом Гилал Гуршумов, судя по данным из ЕГРЮЛ, является человеком, не далёким от сферы ОКН — по крайней мере он значится председателем региональной общественной организации «Сохранение объектов культурного наследия города Москвы».
Отметим, что гостиница «Мадрид» — не единственное екатеринбургское здание в ведении АУИПИК, находящееся в удручающем состоянии. Агентству также принадлежит усадьба Расторгуевых—Харитоновых, которая хоть и эксплуатируется, но давно требует реставрации. Для её проведения городские и областные власти пытаются забрать здание у федерального агентства.
«Учитывая неисполнение арендатором условий договора, арендодателем направлено уведомление о расторжении договора. В соответствии с уведомлением, срок расторжения договора - 01.12.2025»,
— пишет в ответе АУИПИК.
Ответ АУИПИК депутату Андрею Альшевских
Гостинице «Мадрид» статус ОКН присвоен постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года № 624, как части комплекса зданий площади Первой пятилетки
