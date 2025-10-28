Возрастное ограничение 18+

С арендатором заброшенной гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге расторгают договор

Московская компания не сдержала обещания приступить к реставрации памятника архитектуры

13.36 Четверг, 6 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге расторгают договор с арендатором заброшенной гостиницы «Мадрид», обещавшим отреставрировать памятник архитектуры.

Причина в том, что компания за два года ничего не сделала для реставрации объекта культурного наследия, не подготовив даже научно-проектную документацию, говорится в ответе федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Альшевских.

Научно-проектную документацию, согласно условиям договора, должны были подготовить к 16 октября 2025 года (отреставрировать одно из красивейших зданий Уралмаша обещали до 2030 года).

«Учитывая неисполнение арендатором условий договора, арендодателем направлено уведомление о расторжении договора. В соответствии с уведомлением, срок расторжения договора - 01.12.2025»,

— пишет в ответе АУИПИК.



Ответ АУИПИК депутату Андрею Альшевских


В последние годы здание бывшей гостиницы фактически является бесхозным, екатеринбургские градозащитники и общественники не раз обращали внимание на необходимость охраны его от несанкционированного доступа и вызванного им разрушения интерьеров. В августе этого года в «Мадриде » случился пожар.

Напомним, в 2023 году на торгах здание гостиницы «Мадрид» было сдано в аренду на 49 лет за 1 рубль в год московской компании «Гранд-Мадрид», созданной незадолго до этого под названием «Триумф».

ООО «Гранд-Мадрид» на момент покупки здания принадлежало московским бизнесменам Гилалу Гуршумову и Вадиму Биньяминову, в 2025 году Гуршумов вышел из числа учредителей. Основным видом деятельности «Гранд-Мадрид», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

При этом Гилал Гуршумов, судя по данным из ЕГРЮЛ, является человеком, не далёким от сферы ОКН — по крайней мере он значится председателем региональной общественной организации «Сохранение объектов культурного наследия города Москвы».


Гостинице «Мадрид» статус ОКН присвоен постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года № 624, как части комплекса зданий площади Первой пятилетки


Отметим, что гостиница «Мадрид» — не единственное екатеринбургское здание в ведении АУИПИК, находящееся в удручающем состоянии. Агентству также принадлежит усадьба Расторгуевых—Харитоновых, которая хоть и эксплуатируется, но давно требует реставрации. Для её проведения городские и областные власти пытаются забрать здание у федерального агентства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбуржцу Александру Вайсеро и ещё восьмерым россиянам продлили арест в Азербайджане
28 октября 2025
В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя
05 ноября 2025
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком
02 ноября 2025
В Косулино и Ирбите достраивают новые детские сады
03 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело

Областной чиновник наехал ночью на шедшего по Чусовскому тракту человека
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:21 По четыре памятника архитектуры в год планирует реставрировать за счёт бюджета мэрия Екатеринбурга
15:10 Под Екатеринбургом в 19-летнего парня выстрелили из травматического пистолета
14:34 Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве 13-летней давности
13:49 В Екатеринбурге не смогли выбрать подрядчика для строительства ледового городка
13:08 Движение по Пермскому тракту в районе Ревды перекрывали на час
12:51 Прикурившего от Вечного огня в Среднеуральске уроженца Узбекистана наказали обязательными работами
12:32 Жильцы екатеринбургской многоэтажки на Хрустальногорской винят застройщика в потопах в подвале
11:53 В Екатеринбурге директора турагентства обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн рублей
11:30 При пожаре в свердловском селе Кашино погибли мама с дочкой
10:46 В екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ повредили арт-объект «Портал»
10:05 СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
09:46 В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации
09:29 Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на Верх-Исетском бульваре
08:28 Россельхознадзор нашёл нарушения в работе каменского контактного зоопарка
21:19 Житель Серова с дочкой попал в ДТП на Серовском тракте у Верхней Пышмы
20:38 Подростков Екатеринбурга зовут послушать «Сердце Уральских гор»
20:10 Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок
19:30 В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя
19:01 Екатеринбуржцев приглашают на выездные экскурсии в Лысьву и Чусовой
18:25 Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
16:59 Дождь, снег и гололёд прогнозируют в Свердловской области
16:46 Два ДТП с участием грузовиков после снегопадов зарегистрировали в Свердловской области
16:31 Два кафе в Кольцово оштрафовали из-за санитарных нарушений
16:16 В отделении ГАИ на Водительском проезде в Екатеринбурге приостановили регистрацию транспорта
15:54 В Серове стартовал процесс по делу о пожаре в Сосьве
15:37 В Екатеринбурге должника-египтянина с российским гражданством нашли в спа-салоне
Все новости Свердловской области
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
Все новости России и мира
15:21 По четыре памятника архитектуры в год планирует реставрировать за счёт бюджета мэрия Екатеринбурга
15:10 Под Екатеринбургом в 19-летнего парня выстрелили из травматического пистолета
14:34 Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве 13-летней давности
13:49 В Екатеринбурге не смогли выбрать подрядчика для строительства ледового городка
13:08 Движение по Пермскому тракту в районе Ревды перекрывали на час
12:51 Прикурившего от Вечного огня в Среднеуральске уроженца Узбекистана наказали обязательными работами
12:32 Жильцы екатеринбургской многоэтажки на Хрустальногорской винят застройщика в потопах в подвале
11:53 В Екатеринбурге директора турагентства обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн рублей
11:30 При пожаре в свердловском селе Кашино погибли мама с дочкой
10:46 В екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ повредили арт-объект «Портал»
10:05 СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
09:46 В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации
09:29 Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на Верх-Исетском бульваре
08:28 Россельхознадзор нашёл нарушения в работе каменского контактного зоопарка
21:19 Житель Серова с дочкой попал в ДТП на Серовском тракте у Верхней Пышмы
20:38 Подростков Екатеринбурга зовут послушать «Сердце Уральских гор»
20:10 Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок
19:30 В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя
19:01 Екатеринбуржцев приглашают на выездные экскурсии в Лысьву и Чусовой
18:25 Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
16:59 Дождь, снег и гололёд прогнозируют в Свердловской области
16:46 Два ДТП с участием грузовиков после снегопадов зарегистрировали в Свердловской области
16:31 Два кафе в Кольцово оштрафовали из-за санитарных нарушений
16:16 В отделении ГАИ на Водительском проезде в Екатеринбурге приостановили регистрацию транспорта
15:54 В Серове стартовал процесс по делу о пожаре в Сосьве
15:37 В Екатеринбурге должника-египтянина с российским гражданством нашли в спа-салоне
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK