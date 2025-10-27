Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком
Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
Фото: Олег Букин
Екатеринбургские исследователи установили, что последнее не снесённое здание медгородка на Челюскинцев является одним из старейших в городе: ему 228 лет, оно было построено как часть тюремного острога ещё в XVIII веке.
К такому выводу пришли председатель общественной организации «Уральский хронотоп», госэксперт по проведению историко-культурных экспертиз Олег Букин и историк, учёный секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.
В совместной статье «Тюремные замки Екатеринбурга конца XVIII — начала XIX века: сохранить, нельзя разрушить», опубликованной в журнале «Молодой Учёный», Букин и Бурденков приводят архивные документы, подтверждающие предположение, выдвинутое Букиным год назад.
Доступ к сканированным архивным документам РГИА удалось получить через систему электронных читальных залов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург), пишут авторы статьи.
Конфигурация плана Тюремного замка, состоящего из тюремного и караульного зданий, на этих чертежах полностью соответствует конфигурации и характеру расположения соответствующих строений Тюремного замка на планах Екатеринбурга начала XIX века. Таким образом, единственное сохранившееся с тех пор здание, имеющее ныне адрес ул. Челюскинцев, 5о, исторически относится к Тюремному замку 1797 года постройки.
Ранее о том, что основной объём здания построен именно в XVIII веке, указывали косвенные признаки — в частности, отличная от пристроя XIX века кладка и длина кирпичей.
Отметим, что в первозданном виде в Екатеринбурге не сохранилось ни одного здания XVIII века, а в перестроенном — лишь несколько, которые можно пересчитать по пальцам одной руки (Сибирский обер-бергамт — ныне Уральская консерватория имени Мусоргского, Госпиталь Монетного двора — ныне Музей ИЗО, Вознесенская церковь).
В этом году Олег Букин заявлял здание бывшей тюрьмы на постановку под госохрану, но Свердлохранкультура отказалась это делать, сославшись на отрицательное заключение «Уральского общества охраны культурного наследия».
Большую часть зданий медгородка на улице Челюскинцев, постройки XIX - начала XX веков, в этом году снёс девелопер «Брусника» для строительства будущего жилого комплекса. Эти здания тоже не были включены в реестр ОКН. В ответ на запрос о судьбе здания по Челюскинцев, 5о в «Бруснике» заявили, что оно им не принадлежит. Позже стало известно, что оно находится в собственности Свердловской области, на праве оперативного управления у ГБУ СО «Оператор электронного правительства». Большая часть старинного здания сейчас обшита сайдингом, поэтому на первый взгляд в нём не угадывается постройка XVIII века.
«В настоящей статье, пожалуй, впервые публикуются выявленные архивные документы поэтажных планов Тюремного острога рубежа XVIII-XIX в., которые позволяют полностью снять все вопросы и окончательно расставить все точки над i. Обнаруженные архивные планы Тюремного замка, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве, позволяют рассмотреть Исетский замок, что называется, в максимальном приближении, и, главное, идентифицировать его сохранившиеся до настоящего времени строения»,
— говорится в тексте статьи.
Фасад здания тюрьмы и план караульного здания. Фиксационный чертёж 1800–1803 гг. Источник: РГИА
Ранее о том, что основной объём здания построен именно в XVIII веке, указывали косвенные признаки — в частности, отличная от пристроя XIX века кладка и длина кирпичей.
Кирпичная кладка XIX века (слева) и XVIII века (справа). Фото: Олег Букин
Отметим, что в первозданном виде в Екатеринбурге не сохранилось ни одного здания XVIII века, а в перестроенном — лишь несколько, которые можно пересчитать по пальцам одной руки (Сибирский обер-бергамт — ныне Уральская консерватория имени Мусоргского, Госпиталь Монетного двора — ныне Музей ИЗО, Вознесенская церковь).
В этом году Олег Букин заявлял здание бывшей тюрьмы на постановку под госохрану, но Свердлохранкультура отказалась это делать, сославшись на отрицательное заключение «Уральского общества охраны культурного наследия».
Большую часть зданий медгородка на улице Челюскинцев, постройки XIX - начала XX веков, в этом году снёс девелопер «Брусника» для строительства будущего жилого комплекса. Эти здания тоже не были включены в реестр ОКН. В ответ на запрос о судьбе здания по Челюскинцев, 5о в «Бруснике» заявили, что оно им не принадлежит. Позже стало известно, что оно находится в собственности Свердловской области, на праве оперативного управления у ГБУ СО «Оператор электронного правительства». Большая часть старинного здания сейчас обшита сайдингом, поэтому на первый взгляд в нём не угадывается постройка XVIII века.
Фото: Олег Букин
