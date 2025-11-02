Возрастное ограничение 18+

В Каменске-Уральском не приняли работы по реконструкции памятника Марксу и Энгельсу

У горожан возникли претензии к их качеству

15.39 Понедельник, 3 ноября 2025
Фото: администрация Каменска-Уральского
Накануне в соцсетях выразили недовольство качеством работ по реконструкции монумента Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на бульваре Парижской коммуны.

«В Каменске-Уральском обидели двух вождей мирового пролетариата. На открытом после ремонта памятнике явно что-то не так. Буква "Р" в первой фамилии почему-то большая, прописная. И нет точек после первых букв обоих имен. Скажете мелочь, ерунда? А если бы вот где-то написали... "Д ПаСлер" или "В ПуТин"? Так уже не мелочь, да?))»,

написали в группе «Реальный Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте».


Комментаторы поддержали автора поста в критике работы реставраторов. Помимо высказанных им претензий добавили, например, и то, что фамилии основоположникам марксизма зачем-то расположили друг под другом, а не слева и справа, под соответствующими скульптурами, как было ранее.


Фото: Администрация Каменска-Уральского

Спустя сутки на критику отреагировали в мэрии Каменска-Уральского. Чиновники ответили, что у заказчика «имеются вопросы к оформлению памятника и к его подсветке», и что работы ещё не приняли.

«Подрядчик обязуется все исправить в ближайшее время»,

сообщили в администрации города.


Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу появился в Каменске-Уральском в 1956, либо 1957 году (данные источников разнятся). Сначала он был парковой скульптурой в сквере у ДК УАЗа. В ноябре 1970 года его перенесли на бульвар Горького, который на следующий год был переименован в бульвар Парижской коммуны.

Монумент является копией памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Белгороде. Который был установлен в этом центрально-чернозёмном городе в 1953 году. Авторами оригинального проекта, выполненного в 1949 году в Киеве и представленного под названием «Творцы Коммунистического Манифеста», являются народный художник УССР Ефим Белостоцкий и заслуженный деятель искусств УССР Элиус Фридман.

В Каменске-Уральском не приняли работы по реконструкции памятника Марксу и Энгельсу


В отличие от своего белгородского «собрата», памятник в Каменске-Уральском не включён в реестр объектов культурного наследия.

Ремонт памятника производился по заказу каменск-уральского МКУ «Управление городского хозяйства» индивидуальным предпринимателем Любовью Головковой из села Патруши Сысертского района, следует из данных сервиса «Контур. Закупки». Аукцион со стартовой стоимостью 3 млн 17 тысяч рублей удалось провести со второго раза, Головкова согласилась выполнить работы за 2 миллиона 601 тысячу рублей, контракт был заключён 1 сентября 2025 года.

Это уже не первый случай в Свердловской области, когда эстетические качества городских памятников вызывают недовольство у горожан, и власти в итоге реагируют, исправляя проект — два года назад после критики внешнего вида гранитной карты Екатеринбурга её решили слегка переделать.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком

Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
