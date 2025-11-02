В Каменске-Уральском не приняли работы по реконструкции памятника Марксу и Энгельсу

написали в группе «Реальный Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте».

«В Каменске-Уральском обидели двух вождей мирового пролетариата. На открытом после ремонта памятнике явно что-то не так. Буква "Р" в первой фамилии почему-то большая, прописная. И нет точек после первых букв обоих имен. Скажете мелочь, ерунда? А если бы вот где-то написали... "Д ПаСлер" или "В ПуТин"? Так уже не мелочь, да?))»,