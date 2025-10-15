Возрастное ограничение 18+

Там оживают камни: творчество уральского мастера камнерезного дела Анатолия Панфилова

13.00 Среда, 22 октября 2025
Фото: Юлия Медведева
Камнерезное искусство занимает особое место в жизни Урала. Горы, богатые самоцветными месторождениями, создали почву для развития резьбы по камню и появления уникального уральского стиля, для которого характерно раскрывать заложенный природой в камне образ, оживлять его, наполнять смыслом, корректируя форму минерала. Такой подход применяют в своих работах Анатолий Панфилов и его сыновья – Сергей и Максим, которые продолжают дело отца.


Некоторые из работ семьи Панфиловых можно увидеть в минералогическом музее «Планета» – первом и единственном в России музее частных коллекций, где собраны более 5000 уникальных минералов со всего мира и изделий мастеров камнерезного искусства, а также окаменелости, представленные в зале палеонтологии.

По словам Максима Панфилова, ни один частный, ни один государственный музей не может похвастаться такой коллекцией. Это всё то, что люди хранили, то, что добывали, где-то в частных коллекциях находилось. В том числе здесь можно найти работы мастеров, которые уже давно нет в живых.



Каждая коллекция безусловно заслуживает отдельного внимания, но в этом материале мы уделим его творениям – Анатолия Панфилова, ведущего ювелира Урала, члена Совета дизайнеров России. В ювелирном искусстве он более 50 лет. Его работы выставлялись на крупных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, а также были удостоены престижной премии Карла Фаберже. По сей день Панфилов продолжает творить и колесить по России со своими работами.


Анатолий Панфилов родился в Донецкой области в 1943 году. На Урал попал в шестидесятые годы во время службы в армии. Здесь, оказавшись в госпитале, прочитал сказы Бажова, очаровался его героями и решил остаться.


«Вот меня хозяйка Медной Горы здесь и покорила», – вспоминает мастер.

Именно поэтому значимая часть работ Анатолия Панфилова посвящена сказам Бажова: это и сама Хозяйка Медной горы, и Серебряное копытце, и Данила-мастер, который «рубит» каменный цветок, – за него ювелир получил премию журнала «Jewel&Travel», как «За продвижение уральского изумруда – бренда Свердловской области».



Также хочется выделить «Огневушку-Поскакушку», которую сделали в этом году. Если посветить на неё ультрафиолетом, она «оживает».


По словам мастера, у него пытались приобрести эти изделия, но он не захотел продавать их, чтобы они не потерялись. В его понимании – отдать в частные руки значит потерять историю, потому что владелец украшений будет показывать их только своим близким, а другие люди не смогут увидеть их. В то время как в музее на них могут посмотреть тысячи людей.

Есть и пушкинская «Золотая рыбка». Панфиловы говорят, что, когда у них бывают финансовые проблемы, они подходят к ней и, как в сказке, говорят: «Рыбка-рыбка, ты же бабке новое корыто дала, пошли нам денег», – и, действительно, деньги появляются.


Мастер говорит, что природа сама создаёт камни такими, он лишь открывает заложенный в них образ. Таким образом были созданы эти фигуры: ёжика вырезали, крабу только добавили глазки, а попугайчику оформили перья и сделали лапки с клювом и глазками.
Краб пролежал у Панфилова почти 50 лет, прежде чем он увидел в нём этот образ, добавив два глаза.



«Мы камень берём, мы его не обрабатываем, мы видим в нём образ – где-то немного подрезаем металлом и открываем картину. Это мало кто сейчас так делает», – говорит мастер.

По его словам, в их семье каждый видит что-то своё, но что это будет, они решают все вместе. Однако последнее слово за Анатолием Панфиловым, как главой семьи.

«Он у нас как Волшебник Изумрудного города. А я уже как не волшебник, я только учусь. Вот, надеюсь. Говорят, и даже то, что быть не может, однажды тоже может быть», – говорит Сергей Панфилов.


На фото Максим, Анатолий и Сергей Панфиловы

Ювелиры также признаются, что у них случаются споры, но они научились не только слушать друг друга, но и услышать.


Ещё один принцип, которого придерживаются Панфиловы, – не только создавать не украшения в интересных формах, но и наполнять их осмыслением сложных вещей. Так появилась коллекция «Линия жизни», которая демонстрирует разные этапы жизни человека: от рождения до смерти.


Первое колье в коллекции – «Гейзер», символизирующий бурное пробуждение жизни, рождение человека. Второе – «Река жизни» с миражами и лёгкой дымкой, с пустынным пейзажем и нежной влагой. По словам мастера, они много лет искали такой материал, чтобы река выглядела живой.



Третье – «Сплетение двух родов», которое демонстрирует два дерева с голубями и корнями, держащими землю в виде сердца. Его сделали на день Благовещения, который отмечают 7 апреля. В этот день в храмах вспоминают 12 апостолов – именно столько листочков растёт на дереве.


Четвёртое колье – «Озеро надежды», означающее старость. Оно выполнено в золотистых цветах. За ним пятое – «Журавли».


«У нас старость означается как золотая осень, а чего боится осень? Она боится крика улетающих журавлей. Говорят, это не журавли летают, а души людей на небесах. Но наши летят прямо, это настоящие журавли, поэтому у нас есть надежда, что они вернутся, что ещё будет весна», – объяснил мастер.


Именно поэтому «Журавли» не последнее колье в коллекции. За ним идёт шестое – «Закат». Панфилов убеждён: если человек прожил красивую долгую жизнь, то и «закат» у него должен быть красивым.


Мастера говорят, что про их украшения иногда говорят «громоздкие», «какие-то непонятные». По словам ювелиров, украшения можно носить, но они созданы прежде всего для того, чтобы отражать историю.

«Здесь все ожерелья как выставочные, но их можно носить. Мама одевала и снимать не хотела. Смотря на какого человека надеть», – сказал Сергей Панфилов.


Анатолий Панфилов считает, что если украшение где-то мешает или холодит душу, то лучше его не покупать. Брать нужно только то, что чувствуешь, как своё. Однако есть украшения, которые изначально создаются не для этого.

«Вот я не могу сделать "Озеро надежды" маленьким, чтобы его было удобно носить. Оно не будет смотреться. Эти вещи должны быть тут», – пояснил ювелир.


Среди работ Анатолия Панфилова есть и те, которые посвящены событиям. Например, «Цветы високосного года» – в память тем, кто не пережил пандемию.


«Год был чёрный, болезненный, много народу умерло. И вот мы, чтобы показать, что происходило, вырезали чёрные траурные цветы. Мы нашли такой минерал – чёрный опал с белой полоской – и вырезали так, чтобы тёмное осталось позади, а надежда на светлое будущее – впереди», – объяснил мастер.


Также среди работ мастера одна посвящена челябинскому метеориту, который упал в 2013 году. Его вырезали спустя десять лет. Он, как и «Огневушка-Поскакушка», «загорается» под ультрафиолетом.


Есть у Панфилова ожерелье с портретом Аллы Пугачёвой, названное «Миллион алых роз». Его он вырезал в 2009 году.


«Или раскурим трубку мира, или поднимем топоры», – так Панфилов охарактеризовал свою работу «Чингачгук», сделанную в конце 2021 года. По его словам, он чувствовал, что в 2022 году что-то произойдёт.


А таким Анатолий Панфилов увидел XXI век. Его мастер сделал в 1999 году. В центре – голова сатаны, «завихрения» по бокам от неё – космос, а внизу – планета.

«Надо было создать композицию, которая бы отражала, что какой конец XX столетия, такой и будет XXI век. И я увидел XXI век вот таким и написал: "Конец XX столетия, планетой правит сатана". Вот он – сатана улыбается и смотрит на нашу планету», – объяснил ювелир.

У его сына Сергея Панфилова похожие взгляды. Он считает, что сегодня духовного много, но оно проигрывает материальному. «Так и сказано, что Бог создавал людей для того, чтобы их любили, а вещи – для того, чтобы ими пользовались. Сейчас, к сожалению, вот этот перекос: вещи любят, людей используют», – заключил Сергей.

К сожалению, увидеть эту работу можно только на фотографии. По словам Анатолия Панфилова, её разбил художник в Москве. Повторять ожерелье мастер не стал. Объяснил, что все свои работы он создаëт в единственном экземпляре.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
