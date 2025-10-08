Возрастное ограничение 18+
Разрушающийся особняк в центре Екатеринбурга изъяли у мусульман и выставили на торги
Духовное управление мусульман за долгие годы так и не смогло вдохнуть жизнь в здание
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Здание, внесённое в реестр объектов культурного наследия Свердловской области под названием «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера», выставили на продажу за 13 миллионов 962 тысячи рублей (стартовая цена), следует из сообщения Фонда имущества Свердловской области.
При этом сохранность здания составляет всего 25%, а рассчитанная перед выставлением на продажу стоимость восстановительных работ — 125 миллионов 982 тысячи рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 ноября, а сам он пройдёт в зале торгов МУГИСО 14 ноября в 10.00.
Особняк на улице Шейнкмана (бывшей Коковинской) был построен в первой трети XIX века в стиле классицизма, но название, под которым он был включён в реестр ОКН, получил по фамилии своего третьего владельца — действительного статского советника Фёдора Логиновича Миллера, перестроившего усадьбу в 1870-х — 1880-х. В те годы особняк приобрёл черты эклектики.
После установления советской власти в здании разместили татаро-башкирский театр, оставив несколько комнат для коммунального жилья, в 1924 году в нём открылся татаро-башкирский клуб имени Вахитова. В 1932 здание было указано в справочниках как Дом просвещения нацменьшинств, в нём располагалась татаро-башкирская библиотека.
Памятуя о татаро-башкирском прошлом здания, в июле 1997 года правительством Свердловской области было вынесено постановление №564-п «О передаче в собственность Духовному управлению мусульман Свердловской области здания по ул. Шейнкмана, 18». В разные годы было озвучено несколько проектов восстановления здания и приспособления его к современному использованию, но все они остались на бумаге.
В прошлом году Свердлохранкультура подала к Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» иск об изъятии бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия, и 23 января 2025 года судья арбитражного суда Свердловской области Анастасия Михеева этот иск удовлетворила.
Мусульмане возражали, ссылаясь на заключение инвестиционных договоров с ИП Олегом Хабибуллиным (экс-депутат гордумы и автор проекта «Музея СВО» в ещё одном здании, долгое время, находившемся в бесхозном состоянии) и ООО «Берёзовский рудник», но суд даже отказался привлекать предпринимателей в дело в качестве третьих лиц. В июле кассационный суд в Перми оставил жалобу мусульманской организации без удовлетворения, и здание перешло в распоряжение МУГИСО.
Ранее писали, как МУГИСО выставило на торги ещё один заброшенный архитектурный памятник, изъятый у собственника — бывшее здание Госстраха, принадлежавшее долгие годы структурам бизнесмена и политика Малика Гайсина.
Бывший особняк Миллера в середине XX века.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фрагмент решения суда
